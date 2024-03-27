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900 ألف أردني فعّلوا هوياتهم الرقمية عبر سند

3/27/2024 6:11:38 AM
(MENAFN- Amman Net) قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأربعاء، إن قرابة 900 ألف أردني وأردنية فعّلوا هوياتهم الرقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي حتى الآن.
ودعت الوزارة في ردّها على استفسارات "المملكة" للاستمرار بتفعيل الهوية الرقمية للاستفادة من الخدمات كافة التي يوفرها التطبيق بشكل مجاني.
وقالت إنه يمكن من خلال التطبيق الاطلاع على المستندات والوثائق الرقمية والمعلومات الشخصية الرقمية الخاصة وإجراء العديد من الخدمات الحكومية الرقمية بأي وقت ومكان.
تسعى الحكومة إلى الوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعّلة والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول عام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة.
أظهر مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل 2022 أن 23.3% من الأفراد من مستخدمي الإنترنت ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر حصلوا على خدمات الحكومة الإلكترونية.
وبيّن المسح الذي نشرته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة واطلعت عليه "المملكة" أن ثلاثة أرباع الأفراد لم يحصلوا على خدمات الحكومة الإلكترونية والنسبة العليا التي حصلت عليها كانت لتطبيق سند الحكومي حيث بلغت 67%، تلتها المواقع الخاصة بالمؤسسات الحكومية 57.5%.
ولتفعيل الهوية الرقمية أوضحت الوزارة أنه يمكن الذهاب إلى أقرب محطة من محطات سند المنتشرة في جميع محافظات الأردن/ أو استخدام تطبيق عدة بنوك أعلنت الوزارة عن التعاون معها.
وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أكد التزام الوزارة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام فيما يتعلق بالتحول الرقمي في المملكة، التي تتسق وتتماشى مع استراتيجية وخطة التحول الرقمي التي أقرتها الوزارة.
تطبيق "سند"، أطلقته الحكومة في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم "الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال"، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.

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