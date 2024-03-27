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سخنين تستعد لإحياء الذكرى الـ48 ليوم الأرض

3/27/2024 6:11:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أنهت بلدية سخنين واللجنة الشعبية في جلستين متتاليتين، السبت الماضي وأمس الثلاثاء، كافة الاستعدادات لإحياء الذكرى الـ48 ليوم الأرض الذي يصادف يوم السبت المقبل.

وشارك في الجلستين مندوبون عن أهالي شهداء وجرحى يوم الأرض، ورئيس وأعضاء البلدية، واللجنة الشعبية، ووقف المشاركون دقيقة صمت وقرأوا سورة الفاتحة على أرواح شهداء يوم الأرض الخالد وشهداء شعبنا.

وقال رئيس البلدية، مازن غنايم، إنّ "واجبنا الالتزام بقرارات لجنة المتابعة وإنجاح الذكرى، يوم الأرض محطة نضالية وطنية ومفصلية في تاريخ نضال شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، الذكرى تجمعنا ونحن أحوج ما نكون للتكاتف والتعاضد".

وبعد نقاش مستفيض بين المشاركين اتُخذت القرارات التالية:

"أن تقوم المدارس والأطر بتخصيص حصص دراسية لتوعية الأجيال الناشئة حول أحداث ومعاني وعبر يوم الأرض.

يوم السبت القادم 30.3.2024 التجمع في البلدية والانطلاق الساعة التاسعة والنصف لزيارة أهالي الشهداء ووضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء: الشهيد خضر خلايلة، خديجة شواهنة، رجا أو ريا، والشهيدة شيخة أبو صالح.

الساعة الحادية عشرة والنصف استقبال الوفود من أهلنا من عرابة، ودير حنا، ومن قرانا العربية في النصب التذكاري ليوم الأرض.

الساعة الثانية عشرة التوجه لعرابة لوضع الأكاليل على ضريح الشهيد خير ياسين.

الساعة الواحدة الانطلاق من شارع الشهداء، بجانب مسجد النور في المسيرة لتجوب شوارع البلدة وصولاً للنصب التذكاري ليوم الأرض.

الساعة الثانية التوجه لدير حنا، بعد انتهاء مسيرة سخنين، للمشاركة في النشاط، "المهرجان المركزي في ساحة السوق".

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