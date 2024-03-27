متظاهرون أميركيون يقاطعون كلمة لبايدن ويطالبون بإدخال المساعدات إلى غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قطع متظاهرون مؤيدون لفلسطين كلمة الرئيس الأميركي جو بايدن في ولاية كارولينا الشمالية في إطار حملته الانتخابية، مطالبين بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وبينما كان بايدن يتحدث عن أهمية الرعاية الصحية، صرخ أحد المتظاهرين سائلا: "ماذا عن الرعاية الصحية في غزة؟"، ورد بايدن بالقول: "الجميع يستحق الرعاية الصحية".

وأشار المتظاهرون إلى تعرض المستشفيات في غزة للقصف، ورددوا شعارات مثل "أنتم متواطئون في جريمة الإبادة الجماعية" وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار.

وبعد توقفه عن الحديث لفترة إثر ذلك، قال بايدن: "إنهم محقون، علينا توفير مزيد من المساعدة الصحية لغزة".

وتستهدف إسرائيل خلال حربها المدمرة المستشفيات والمنشآت الصحية في قطاع غزة، مما أدى لخروج معظمها عن الخدمة.

وقبل أيام، حث ما يقرب من 70 مسؤولا ودبلوماسيا وعسكريا أميركيا سابقا الرئيس بايدن على تحذير إسرائيل من عواقب وخيمة إذا حرمت الفلسطينيين من الحقوق المدنية والاحتياجات الأساسية.

ويواجه الرئيس الأميركي

غضبا داخليا بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، كما انهارت الرعاية الصحية إلى حد كبير، ويعيش كثير من الأشخاص في الخيام أو في الشوارع، ويزداد تدهور الوضع على نحو ميؤوس منه في القطاع المكتظ بالسكان.

وتمنع إسرائيل دخول المساعدات البرية إلى قطاع غزة، رغم النداءات المتكررة والمناشدات الدولية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

المصدر : وكالة الأناضول