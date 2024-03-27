واشنطن تكشف عن دور إسرائيلي في ملف أمن ميناء غزة المؤقت

(MENAFN
- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل ستلعب دوراً في ضمان أمن الميناء المؤقت المزمع إنشاؤه لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت مساعدة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في تصريح لها، إن "الممر البحري لإيصال المساعدات لغزة إحدى القضايا التي ناقشها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في واشنطن اليوم"، وفق "الأناضول".
وأضافت أن "الجهود المتعلقة بإنشاء الميناء المؤقت مستمرة، وأن إسرائيل ستلعب دوراً ما في ضمان أمن الميناء وممر المساعدات، لكن التفاصيل حول هذه القضية لا تزال قيد التقييم".
وذكرت أن "الولايات المتحدة ستقوم بتوزيع المساعدات من خلال شركائها والمنظمات غير الحكومية في المنطقة"، مشيرة إلى "عدم امتلاكها المزيد من المعلومات فيما يتعلق بتفاصيل هذه المرحلة".
وأفادت سينغ بأن "الولايات المتحدة منذ بداية مارس/ آذار الجاري، أسقطت أكثر من 8 أطنان من المواد الغذائية الخالية من لحم الخنزير إلى غزة عبر 17 عملية جوية".
وفي خطاب "حالة الاتحاد" في 8 مارس/ آذار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة، مبينًا أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرًا عبر الميناء.
وفي اليوم نفسه، أعلن رئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اقتراب فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
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