صانع الأفكار المبتكرة

تعتبر الفكرة زائراً خفيفاً، لا يعترف بالوقت أو المواعيد، يأتي دون سابق إنذار، ولذا، ينبغي على الصياد الماهر أن يستثمر كل إمكاناته وخبراته في الاستفادة من الفكرة، دون كسل أو ملل. ولذلك كن مستعداً لتوثيق أفكارك وتسجيلها، أياً كانت، في جميع الأوقات، في عملك ومكتبك، وفي الطريق والشارع، وفي سيارتك وفي سفرك، وحتى في أوقات فراغك.

إن معظم المنجزات الكبيرة في العالم، جاءت من أفكار يتيمة، تراودنا الأفكار وتمر بعقولنا، ولكن مع عدم المبالاة والاهتمام تضيع، وهناك من يتوقف أمام فكرة عابرة، ولكنه لا يعرف كيف يترجمها ويحولها واقعاً، فنصبح كأننا مستهلكين للأفكار لا منتجين لها، ننتظر من يفكر بالنيابة عنا، ومن ينفذ عنا. هناك مقولة تنسب للجاحظ، قال فيها: «الأفكار ملقاة على قارعة الطريق، المهم كيف نلتقطها»، وهذه المقولة مهمة جداً، لأن الكثير من الأفكار تضيع دون توثيق، وقد نتذكر أنها قد خطرت علينا، فلا نملك إلا الحسرة، لأننا لم نبادر لتحويلها لواقع، لذلك لا تهمل ما يمر بك من أفكار، فقد تكون نقطة فارقة في حياتك، وتصبح من صناع الأفكار المبتكرة.

تاريخ العظماء مليء بالشواهد على أن الأفكار التي تبدو أحياناً على أنها ساذجة، هي أفكار تستحق الرعاية، فعندما تخيل بعض المغامرين إمكانية القيام برحلة إلى القمر، طعنتهم ألسنة الناس بالجنون، وعندما أعلن ماركوني مخترع الراديو، أنه تمكن من اكتشاف وسيلة لإرسال الرسائل عبر الهواء دون استخدام أسلاك، تم توقيع الكشف الطبي على عقله، واحتجازه في المستشفى لفترة طويلة.

العقل مثله مثل أي عضلة موجودة في جسم الإنسان، تحتاج دائماً إلى تغذية وتنمية وتدريب مستمر، حتى لا تضمر، ومن المنشطات الطبيعية التي يحتاجها العقل، استخدامه وشحنه دائماً في عمليات مستمرة متفاوتة بين العمليات الحسابية المعقدة، والمنافسة والحوار والتخيل والتفكير في خلق الله، لذلك، المطلوب من المبدع أن يحافظ على استخدام عقله ما بين القراءة والكتابة والارتجال اللفظي المنطقي، وإنشاء حوارات جادة مثمرة، فالنشاط الذهني يجعلك تشعر بحيوية دائمة، والعقل البشري أشبه ما يكون بالمفتاح، ليس له أي قيمة دون أن تستخدمه.

إذا أردت أن تنجز أفكاراً مميزة، فأنت بحاجة إلى عقل نشط مشتغل حتى الاحتراق، يقظ معظم الوقت، سريع الاستجابة، فالقدرة تساعد على التفكير الإيجابي الفعال، في أسرار قادة التميز، يقول الدكتور إبراهيم الفقي: «احرص على أن تفعل شيئاً لم تفعله قط من قبل، وأن تفعل شيئاً لم تكن تستطيع أن تفعله من قبل، نمِّ نفسك أكثر قليلاً وتعلم مهارة جديدة، وعندئذ ستكون طريقك نحو المجد المنشود».

تعلم المهارات الجديدة التي يتم التدريب عليها مراراً وتكراراً، بسبب تغيرات داخلية في الدماغ، فقد أظهرت دراسة جديدة، أن الجلسات التدريبية الدورية ساعدت المثيرين على تحسين إدراكهم ومهاراتهم العقلية التي كانوا يملكونها. وعلى الرغم من هذا، فإن الفكرة لا فائدة منها إذا لم يتبعها عمل وتنفيذ، لتطبيقها على أرض الواقع، وهذا تحدٍ آخر أمام الجميع، يقول المخترع الأمريكي الشهير توماس أديسون: «قيمة الفكرة تعتمد على استعمالها».