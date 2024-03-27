طيران الإمارات تبدأ استخدام وقود مستدام لرحلاتها من أمستردام

بدأت طيران الإمارات تفعيل اتفاقيتها مع شركة «نيستي» لتزويد رحلاتها المغادرة من مطار أمستردام شيفول، بأكثر من مليوني غالون من مزيج وقود الطيران المستدام SAF، في نظام تزويد الوقود بمطار شيفول طوال هذا العام.

وسوف ترصد طيران الإمارات عمليات الاستلام والاستخدام والفوائد البيئية، عبر منهجيات المحاسبة الصناعية القياسية، وتتضمن شراكة طيران الإمارات مع «نيستي»، التي أعلنت في أواخر العام الماضي، واحدة من أكبر كميات وقود الطيران المستدام التي تعاقدت عليها الناقلة حتى الآن.

ومع دمجها بالكامل في نظام التزود بالوقود في مطار أمستردام شيبول، سيضم مزيج وقود الطيران المستدام أكثر من 700 ألف غالون من وقود الطيران المستدام الصافي. وتعمل الناقلة أيضاً مع شركة «نيستي» لدمج وقود الطيران المستدام في أنظمة تزويد الوقود في مطار سنغافورة شانغي، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

انبعاثات

وقال عادل الرضا نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «يشكّل التعاون مع الشركاء الملتزمين مثل نيستي، إحدى الخطوات العملية التي نتخذها للحد من الزيادة الكربونية، وهو إنجاز بالغ الأهمية في رحلتنا نحو الاستدامة. وترسي هذه الشراكات، لا سيما في مراكز النقل الجوي الرئيسة مثل أمستردام، أساساً متيناً لكيفية العمل مع الشركاء والمطارات، لتعزيز استخدام الوقود المستدام، وتوافره عبر شبكة وجهاتنا».

وقال ألكسندر كويبر نائب الرئيس لأعمال الطيران المتجدد في «نيستي»: «نفخر بدعم طيران الإمارات في رحلتها نحو الاستدامة، ذلك أن وقود الطيران المستدام يُعدّ أحد الحلول المتاحة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن السفر الجوي، ونحن سعداء ببدء استخدام طيران الإمارات وقود الطيران المستدام Neste MY في مطار أمستردام شيفول، وهي خطوة تجسّد كيفية عملنا مع الشركاء، لتسريع استخدام هذا الوقود الطيران، ونتطلع إلى المرحلة التالية في تعاوننا».

ويمكن دمج مزيج وقود الطيران المستدام المستخدم في إطار هذه الاتفاقية بأمان في محركات أسطول طيران الإمارات الحالية، والبنية التحتية لتزويد الوقود في المطارات، ومن المحتمل أن يخفض من الانبعاثات الكربونية خلال دورة الحياة بنسبة تصل إلى 80 %، مقارنة باستخدام وقود الطائرات التقليدي.

وكانت أول رحلة لطيران الإمارات استخدمت وقوداً مستداماً ممزوجاً بوقود الطائرات التقليدي في عام 2017، وانطلقت من مطار شيكاغو أوهير الدولي. وتشغّل الناقلة حالياً رحلات بوقود مستدام من كلٍ من باريس وليون وأوسلو. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نجحت طيران الإمارات بدعم من الشركاء في دمج مزيج وقود الطيران المستدام في أنظمة تزويد الوقود في مطار دبي، وتخصيص وقود مستدام لعدد من الرحلات الجوية، منها رحلة إلى سيدني.

أول ناقلة

وأصبحت طيران الإمارات هذا العام أول ناقلة دولية تنضم إلى مجموعة سولنت The Solent Cluster، وهي مبادرة بريطانية تركز على الاستثمارات منخفضة الكربون، مع إمكانية إنشاء مصنع لوقود الطيران المستدام بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنوياً، وفي حالة الموافقة على المصنع، فسوف يبدأ التشغيل في عام 2032.

وتشارك طيران الإمارات في عدد من مجموعات العمل الصناعية والحكومية الإماراتية، إلى جانب المشاركات المستمرة مع مختلف الجهات ذات الصلة، للمساعدة في توسيع نطاق إنتاج وتوريد وقود الطيران المستدام.

وساهمت الناقلة في العام الماضي، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، في تطوير خارطة طريق تحويل الطاقة إلى سائل PtL في الدولة، التي تقودها وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمنتدى الاقتصادي العالمي. كما كانت مشاركاً بارزاً في خارطة الطريق الوطنية لوقود الطيران المستدام في الدولة، الرامية إلى تحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي لوقود الطيران المستدام، بطموحات لإنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام بحلول عام 2030.

كما تعد طيران الإمارات أحد المشاركين المؤسسين في تحالف «إير- كرافت Air-CRAFT»، أول تحالف بحثي في الإمارات يركز على تطوير وإنتاج وتوسيع نطاق تقنيات وقود الطيران المستدام، ويجمع بين كيانات عبر سلسلة القيمة في وقود الطيران المستدام، بمن فيهم صنّاع سياسات وجهات تنظيمية، ومنتجو وقود وأوساط أكاديمية، وباحثون وشركات تصنيع طائرات وناقلات جوية.

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