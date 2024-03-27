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الأرباح التشغيلية لـ«إتش أند إم» تفوق التوقعات.. رغم انخفاض المبيعات

3/27/2024 6:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت «إتش أند إم»، ثاني أكبر سلسلة متاجر مدرجة في العالم لبيع الأزياء بالتجزئة، أرباحاً تشغيلية للربع الأول فاقت التوقعات بفضل انخفاض أقل من المتوقع في المبيعات.

وبلغت الأرباح التشغيلية للمجموعة السويدية 2.08 مليار كرونة (196 مليون دولار) مقارنة بـ725 مليوناً عن الفترة ذاتها من العام السابق وبفارق كبير عن 1.43 مليار التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته مجموعة بورصة لندن.

وانخفضت المبيعات بنسبة اثنين بالمئة، وهو أفضل مما توقعه المحللون، بينما ارتفعت المبيعات في بداية الربع الثاني بنسبة اثنين بالمئة في مؤشر على زيادة الطلب على الملابس والإكسسوارات.

وقال الرئيس التنفيذي دانيال إرفير، الذي تولى المنصب قبل شهرين، «تحسنت مبيعات الربع تدريجياً خلال شهر فبراير مع استقبال مجموعات الربيع بشكل جيد، وهي علامة إيجابية على أننا نسير على الطريق الصحيح».

وأعلنت «إتش أند إم» أنها تهدف للوصول إلى هامش ربح تشغيلي بنسبة 10 بالمئة على مدار هذا العام.

في الوقت ذاته، قالت الشركة في بيان إنها تراقب التطورات في البحر الأحمر وتعمل على الحد من تأثيرها على توافر منتجات الشركة وتكاليف الشحن ومستويات المخزونات.

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