أسهم منصة ترامب تقفز 40 % في أول تداول بها بعد الاندماج

سجّلت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا الثلاثاء ارتفاعاً بأكثر من 40 بالمئة في أول تداول بها بتسميتها الجديدة «دي جاي تي» في بورصة نيويورك بعد اندماجها، ما يعزز مكاسب الرئيس السابق الذي يواجه متاعب قضائية.

وغداة إتمام اندماجها مع شركة «ديجيتال وورلد أكويزيشن»، ارتفع سهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بنسبة 36.3 بالمئة إلى 68.09 دولاراً بعدما وصل إلى 79 دولاراً خلال التداولات.

وسهم ما بعد الاندماج يتم تداوله تحت تسمية «دي جاي تي»، وهي الأحرف الأولى من اسم الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، وكان قد بلغ ذروة في وقت سابق الثلاثاء بارتفاعه بنحو 60 بالمئة وتم تعليق التداول به مرحلياً بسبب تقلبه.

وجاء في تعليق لترامب نشره على منصة تروث سوشال، «أحب تروث سوشال، أحب الحقيقة!»، في إشارة إلى المنصة المملوكة لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا.

وكان ترامب أطلق منصة تروث سوشال بعدما حُظرت حساباته في منصات رئيسية في أعقاب اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.

ويملك ترامب نحو 80 مليون سهم في المجموعة بقيمة تتخطى خمسة مليارات دولار وفق الأسعار الحالية.

ويأتي تداول الأسهم بالتسمية الجديدة في توقيت يسعى فيه ترامب لإيداع سند كفالة محكمة نيويورك التي دانته واثنين من أبنائه وشركتهم العائلية بالكذب لسنوات بشأن القيمة الفعلية لأصوله.

والاثنين، خفّضت محكمة استئناف قيمة سند الكفالة من 454 مليون دولار إلى 175 مليوناً ومنحته عشرة أيام إضافية لإنجاز الإيداع.

وكانت القيمة الأساسية للسند قبل خفضها قد أثارت احتمال وضع السلطات في نيويورك يدها على أصول يملكها ترامب لضمان قيمة السند.

والاثنين قال ترامب إنه سيودع الـ175 مليون دولار «في غضون عشرة أيام».

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