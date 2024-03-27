«التخفيضات الإلكترونية الكبرى» تقدم عروضاً مميزة على أشهر العلامات التجارية



تقدم الدورة الثانية من حملة "التخفيضات الإلكترونية الكبرى"، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عروضاً ترويجية رائعة لمجموعة من العلامات التجارية المفضلة للمتسوقين عبر الإنترنت في مختلف أنحاء دبي من 29 وحتى 31 مارس. ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات كبرى على العديد من المنتجات مثل الملابس، والأجهزة الإلكترونية، والمفروشات، ومستلزمات المنزل، وغيرها.

وتتيح الحملة للمتسوقين فرصة الاطلاع على مجموعة كبيرة من المنتجات عبر الإنترنت بكل سهولة، وشراء جميع احتياجاتهم بأسعار رائعة، وتوصيلها مباشرةً إلى باب المنزل.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية على مئات العلامات التجارية من خلال منصات التسوق عبر الإنترنت بما في ذلك أمازون Amazon، وأزاديا Azadea، ونون Noon وبراندس فور لس Brands for Less، وسنتر بوينت ،Centrepointstores ومول الإمارات malloftheemirates، وذات كونسبت ستور

thatconceptstore، و6 ستريت 6thStreet. وسيحظى المتسوقون بفرصة الحصول على جميع احتياجاتهم من مكان واحد وإجراء عملية دفع واحدة فقط، سواء كانوا يبحثون عن أدوات ومستلزمات منزلية لشهر رمضان، أو يسعون لشراء الأزياء والمجوهرات المناسبة للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

الأدوات المنزلية والأجهزة

وتقدم حملة "التخفيضات الإلكترونية الكبرى" للعائلات العديد من الفرص لتجديد أجواء المنزل، والحصول على الأثاث والإكسسوارات وأدوات الطهي والإلكترونيات والأجهزة التي تساعدهم على الاستمتاع بالتجمع داخل المنزل وتعزيز الشعور بأجواء شهر رمضان المبارك. ويمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها علامات تجارية شهيرة مثل "كريت آند باريل"، و"هومز آر أص"، و"أيكيا"، و"جمبو للإلكترونيات"، و"شرف دي جي".



الأزياء والإكسسوارات

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية على الأزياء والإكسسوارات التي تقدمها علامات تجارية مثل "ألدو"، و"بيوند ذا بيتش"، و"لولوليمون"، و"بوما"، و"ريبوك"، و"تومي هيلفيغر"، و"تيد بيكر". وتقدم "داماس"، و"ريفولي شوب"، و"بيت الساعات" مجموعة من الهدايا التي لا تُنسى بأسعار حصرية. كما يمكن شراء مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة من علامات تجارية شهيرة مثل "ريتوالز"، و"ذا فيس شوب"، و"باث آند بودي ووركس".

وتقدم العديد من المتاجر الإلكترونية والعلامات التجارية المشاركة في حملة "التخفيضات الإلكترونية الكبرى" عروضاً ترويجية حصرية على تشكيلة واسعة من المنتجات التي تلبي متطلبات الجميع. وسيحصل المتسوقون الذين يقومون بالتسجيل في الموقع الإلكتروني للحملة

على رمز ترويجي للحصول على تخفيضات إضافية على مجموعة مختارة من العلامات التجارية، بالإضافة إلى فرصة الدخول في السحب الذي يقدم لثلاثة فائزين جائزة قيمتها 10000 درهم لكل منهم.





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