ميسي: لم أتوقع الرحيل عن برشلونة

أكد الأسطورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، أنه لم يكن يتوقع رحيله عن برشلونة وانتقاله إلى باريس سان جيرمان.

ورحل ميسي عن برشلونة صيف 2021، بعد انتهاء عقده وفشل التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر، قبل رحيله إلى إنتر ميامي في الصيف الماضي، أيضًا بعد انتهاء عقده.

وقال ميسي، في تصريحات عبر بودكاست "Big Time": "صراحة، التغيير كان صعبا، لأنني لم أكن أتوقعه أبدا".

وأضاف: "كنت أعتقد أنني سأستمر في برشلونة، ولم أكن مستعدا لهذا التغيير".

وتابع: "كل شيء حدث بسرعة، فقد اضطررت إلى التغيير في غضون ساعات، حياتي ونقل مسكني وعائلتي، والتعرف على غرفة ملابس جديدة وطريقة لعب جديدة ودوري جديد ومدينة جديدة".

وأكمل: "نعم، التغيير كان صعبا، فقد كنا نعيش في برشلونة طوال حياتنا، واستمتعنا حقا بالتواجد هناك".

وأوضح: "لم نكن نبحث عن هذا التغيير، فدائما ما يكون الأمر صعبا عندما لا تبحث عن الشيء نفسه ولا تتوقعه".

وختم: "برشلونة دائما كان يعاملني بطريقة رائعة، وحقيقة القيام بما أحببته في البارسا كان شيئا مذهلا بالنسبة لي، لذلك استمتعت كثيرا هناك".

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