ميسي: لم أتوقع الرحيل عن برشلونة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الأسطورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، أنه لم يكن يتوقع رحيله عن برشلونة وانتقاله إلى باريس سان جيرمان.
ورحل ميسي عن برشلونة صيف 2021، بعد انتهاء عقده وفشل التوصل لاتفاق بشأن التجديد.
وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر، قبل رحيله إلى إنتر ميامي في الصيف الماضي، أيضًا بعد انتهاء عقده.
وقال ميسي، في تصريحات عبر بودكاست "Big Time": "صراحة، التغيير كان صعبا، لأنني لم أكن أتوقعه أبدا".
وأضاف: "كنت أعتقد أنني سأستمر في برشلونة، ولم أكن مستعدا لهذا التغيير".
وتابع: "كل شيء حدث بسرعة، فقد اضطررت إلى التغيير في غضون ساعات، حياتي ونقل مسكني وعائلتي، والتعرف على غرفة ملابس جديدة وطريقة لعب جديدة ودوري جديد ومدينة جديدة".
وأكمل: "نعم، التغيير كان صعبا، فقد كنا نعيش في برشلونة طوال حياتنا، واستمتعنا حقا بالتواجد هناك".
وأوضح: "لم نكن نبحث عن هذا التغيير، فدائما ما يكون الأمر صعبا عندما لا تبحث عن الشيء نفسه ولا تتوقعه".
وختم: "برشلونة دائما كان يعاملني بطريقة رائعة، وحقيقة القيام بما أحببته في البارسا كان شيئا مذهلا بالنسبة لي، لذلك استمتعت كثيرا هناك".
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