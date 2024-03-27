اكتشاف بكتيريا تسبب تسوس الأسنان في ضروس بشرية عمرها 4000 عام

اكتشف العلماء أدلة على وجود بكتيريا تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة، في ضروس بشرية عمرها 4000 عام، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الاربعاء.

ووجد الباحثون داخل بقايا الأسنان التي تم اكتشافها داخل كهف من الحجر الجيري في مقاطعة ليميريك بأيرلندا، "كمية غير مسبوقة" من الحمض النووي لـ "المكورات العقدية"، وهي نوع من البكتيريا التي توجد في فم الإنسان، والمسؤولة عن حدوث تسوس الاسنان.

ويعتقد أن الأسنان التي تم اكتشاف البكتيريا بداخلها، تعود لرجل من العصر البرونزي.

وقال فريق العلماء إنه عثر أيضا على أنواع أخرى من الميكروبات المرتبطة بأمراض اللثة، والتي تشمل الـ "تانيريلا فورسيثيا".

وبناء على تحليلهم، فقد تمكن العلماء من إعادة بناء الجينوم (أو الشريط الوراثي)، وهي المجموعة الكاملة للمواد الوراثية، الخاصة بهذا النوع من البكتيريا القديمة.

وذكر الباحثون أن عملهم، الذي تم نشره في مجلة "موليكيولار بيولوجي آند إيفولوشن"، يساعد في تسليط الضوء على كيفية تطور النظام الغذائي البشري عبر القرون، ولا سيما المرتبط باستهلاك السكر.





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