صخرة دفاع منتخب الإمارات يكشف سر تحسّن الأداء أمام اليمن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد محمد العطاس صخرة دفاع منتخب الإمارات، أنه وزملاؤه كانوا عاقدي العزم على تقديم عرضٍ أفضل أمام الشقيق اليمني.
وتجدد اللقاء بين المنتخبين الشقيقين ضمن منافسات الجولة الرابعة للدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، حيث حقق منتخب الإمارات انتصارا واثقا بنتيجة 3-0.
وكانت مواجهة الذهاب بين الطرفين، والتي استضافتها العاصمة أبو ظبي، أسفرت عن انتصارٍ صعبٍ لمنتخبنا الإماراتي بنتيجة 2-1.
وبفوزه في مدينة الخُبر السعودية، ضمن الأبيض تأهله الرسمي إلى الدور الثالث من التصفيات، إذ هيمن على صدارة المجموعة الثامنة بـ 12 نقطةٍ في رصيده.
وكشف العطاس، "كنا قد عقدنا العزم منذ المباراة الماضية على أن نخرج بصورةٍ أفضل، وهذا ما شاهدتموه في الشوط الأول"، في إشارةٍ إلى تقدّم منتخبنا الإماراتي بثلاثيةٍ نظيفةٍ في أول 35 دقيقة.
ونوّه صاحب القميص رقم 13، "وكان باستطاعتنا التسجيل في الشوط الثاني أيضا".
وعبّر صاحب المباريات الدولية الـ 25 عن قناعته بأن "الأداء كان أفضل (من مباراة الذهاب)".
وأشار العطاس، "تنتظرنا مباراتان أمام نيبال والبحرين، ثم سنفكر في الدور الثالث.. المرحلة القادمة أصعب، وعلينا الاجتهاد أكثر".
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