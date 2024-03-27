صخرة دفاع منتخب الإمارات يكشف سر تحسّن الأداء أمام اليمن

أكد محمد العطاس صخرة دفاع منتخب الإمارات، أنه وزملاؤه كانوا عاقدي العزم على تقديم عرضٍ أفضل أمام الشقيق اليمني.

وتجدد اللقاء بين المنتخبين الشقيقين ضمن منافسات الجولة الرابعة للدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، حيث حقق منتخب الإمارات انتصارا واثقا بنتيجة 3-0.

وكانت مواجهة الذهاب بين الطرفين، والتي استضافتها العاصمة أبو ظبي، أسفرت عن انتصارٍ صعبٍ لمنتخبنا الإماراتي بنتيجة 2-1.

وبفوزه في مدينة الخُبر السعودية، ضمن الأبيض تأهله الرسمي إلى الدور الثالث من التصفيات، إذ هيمن على صدارة المجموعة الثامنة بـ 12 نقطةٍ في رصيده.

وكشف العطاس، "كنا قد عقدنا العزم منذ المباراة الماضية على أن نخرج بصورةٍ أفضل، وهذا ما شاهدتموه في الشوط الأول"، في إشارةٍ إلى تقدّم منتخبنا الإماراتي بثلاثيةٍ نظيفةٍ في أول 35 دقيقة.

ونوّه صاحب القميص رقم 13، "وكان باستطاعتنا التسجيل في الشوط الثاني أيضا".

وعبّر صاحب المباريات الدولية الـ 25 عن قناعته بأن "الأداء كان أفضل (من مباراة الذهاب)".

وأشار العطاس، "تنتظرنا مباراتان أمام نيبال والبحرين، ثم سنفكر في الدور الثالث.. المرحلة القادمة أصعب، وعلينا الاجتهاد أكثر".

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