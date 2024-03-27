يحيى الغساني: اتضاح الصورة وراء ثلاثية الإمارات أمام اليمن

أشار يحيى الغساني الجناح الأيسر لمنتخب الإمارات، إلى أن المنتخب اليمني أصبح مكشوفا أمام الطاقم الفني للأبيض في مباراة الإياب بينهما.

وكان المنتخبان الشقيقان قد التقيا في رابع جولات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، حيث حقق منتخبنا الإماراتي انتصارا واثقا بنتيجة 3-0.

وجاء ذلك بعد مباراةٍ سابقةٍ في ضيافة "استاد آل نهيان" في العاصمة أبو ظبي، والتي تفوّق فيها الأبيض بصعوبةٍ بنتيجة 2-1.

وضمن منتخبنا الإماراتي تأهله المبكر إلى الدور الثالث من التصفيات، إذ ابتعد في صدارة المجموعة الثامنة بـ 12 نقطةٍ في جعبته.

وقال الغساني، "لعبنا مباراةً ماضيةً ضد المنتخب اليمني، فكان سهلا على باولو بينتو، مدرب الأبيض، أن يقرأ الصورة. لقد اتضحت الصورة أمامه".

وواصل صاحب القميص رقم 20، "هذا جعلنا ندخل المباراة بجديةٍ، كما استفدنا من التغييرات. وجميع اللاعبين الذين خاضوا المباراتين لم يقصّروا".

وعن العرض الذي قدمه منتخبنا الإماراتي في "استاد الأمير سعود بن جلوي" في مدينة الخبر السعودية، علّق الغساني، "أدينا شوطا أولا جيدا، وخرجنا متقدمين بنتيجة 3-0، ثم الأداء انحدر بعض الشيء في الشوط الثاني".

واسترسل بهذا الصدد، "ظهورنا كان طيبا نوعا ما".

واستدرك ابن الـ 25 عاما، "ولكن لا يجب أن نتوقف عن هذا الحد، فنحن قد بدأنا للتو.. الأداء سوف يتطوّر تدريجيا، ولكن لو أعلننا بأننا راضون عن الأداء، فذلك لن يدفعنا إلى التحسن مستقبلا".

وحرص الغساني على الإشادة بنسور سبأ، مقرا، "المنتخب اليمني كان يحاول على الرغم من ظروفه. لقد أدى بشكلٍ طيبٍ بصراحةٍ".

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