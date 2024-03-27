متجاهلاً محمد صلاح .. حسام حسن يكشف تأثر منتخب مصر بغياب 4 لاعبين

تُوج منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، بلقب بطولة كأس عاصمة مصر «العاصمة الإدارية»، بعد الفوز على منتخب مصر بأر مقابل هدفين.

وأكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن المنتخب استفاد من بطولة كأس عاصمة مصر الدولية.

وقال حسام حسن، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «خرجنا ببعض الإيجابيات من البطولة، وهناك سلبيات سنعمل على علاجها»، وفقا للمصري اليوم.

وتحدث حسام حسن، عن اللاعبين الغائبين عن معسكر منتخب مصر، متجاهلًا محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب، قائلًا: «لازم نعرف في لاعيبة مهمة كانت ناقصة أمام كرواتيا، على رأسهم زيزو وإمام عاشور ومحمد الشناوي، ورمضان صبحي، وجود اللعيبة دي كان هيفرق معانا كتير وانشاء الله يكونوا جاهزين في المعسكر القادم».

كان محمد صلاح، اعتذر عن الانضمام لمعسكر منتخب مصر، لرغبته في استعادة مستواه الفني وتأكد من جاهزيته الفنية والبدنية، بعد تماثله للشفاء من الإصابة في العضلة الخلفية.

وتابع: «فيه لاعبين من الأساسيين كانوا غائبين عن مباراة كرواتيا، ولكن أطمنا على جميع اللاعبين، أنا عملت التغييرات دون النظر إلى النتيجة للحكم على مستوى جميع اللاعبين».

وتباينت آراء متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بعد الخسارة أمام كرواتيا حول أداء حسن، ففيما رأي البعض أن النتيجة كانت منتظرة، هاجم آخرون العميد.

وكتب أحد المتابعين على موقع «إكس»: «حسام حسن لا يصلح مدرب لمنتخب مصر ولا هجوم ولا دفاع.. خسرنا بسببه»، فيما اعرب متابعون آخرون عن رفضهم لفكرة انتقاد حسام حسن، معتبرين أنه من المبكر الحكم على تجربته.





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