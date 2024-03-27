واشنطن ترفض ادعاء نتنياهو بشأن إضرار موقفها في مجلس الأمن بالمفاوضات

رفضت الحكومة الأمريكية ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مطالبة مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة أضرت بالمفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن تصريحات مكتب نتنياهو التي تشير إلى أن حماس رفضت الاقتراح الأخير في مفاوضات الرهائن بسبب قرار الأمم المتحدة "غير دقيقة من جميع النواحي تقريبا وهي غير عادلة للرهائن وعائلاتهم".

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي في واشنطن الثلاثاء: "أستطيع أن أقول لكم أن هذا الرد تم إعداده قبل تصويت مجلس الأمن الدولي، وليس بعده"، مضيفا أن رواية رد حماس المتداولة في المجال العام غير صحيحة.

وقال ميلر إن الحكومة الأمريكية لن "تنخرط في الانحرافات الخطابية حول هذه القضية"، لكنها ستواصل جهودها لتأمين إطلاق سراح الرهائن.

ونشر مكتب نتنياهو بيانا في وقت سابق الثلاثاء ادعى فيه أن "موقف حماس يظهر بوضوح عدم اهتمامها المطلق باتفاق تفاوضي ويشهد على الضرر الذي أحدثه قرار مجلس الأمن الدولي".

وفي قرار ملزم بموجب القانون الدولي، دعا مجلس الأمن إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة يوم الاثنين للمرة الأولى منذ بدء الحرب. وبالإضافة إلى ذلك، تطالب أقوى هيئة في الأمم المتحدة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وقررت الولايات المتحدة، أكبر حليف لإسرائيل، عدم استخدام حق النقض (فيتو)، مما سمح بتمرير القرار.

وجاء القرار على خلفية الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والمخاوف من هجوم إسرائيلي مرتقب في مدينة رفح على الحدود مع مصر.

ورد نتنياهو بغضب على سلوك التصويت الأمريكي وألغى على الفور زيارة وفد إلى واشنطن طلبته الحكومة الأمريكية.

وقال ميلر يوم الثلاثاء إن الحكومة الأمريكية لا تتخذ قرارات "بناء على خلافات بسيطة أو ما إذا كان شخص ما قد ألغى اجتماعا أم لا"، مضيفا أن مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وشركائها في المنطقة تحتل دائما مركز الصدارة.





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