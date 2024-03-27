8 ملايين وظيفة في بريطانيا معرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي

خلص تقرير إلى أن نحو 8 ملايين وظيفة في المملكة المتحدة معرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي ضمن "أسوأ سيناريو".

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن تحليلا أجراه معهد بحوث السياسة العامة توصل إلى أن المملكة المتحدة تواجه "لحظة تغيير" تتعلق بتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، ودعا الحكومة البريطانية لضمان تطبيق استراتيجية صناعية عادلة.

وحدد التقرير مرحلتين رئيسيتين لتبني الذكاء الاصطناعي: الموجة الأولى، التي تتم حاليا، والموجة الثانية التي سوف تدمج فيها الشركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر في عملياتها- وهي المرحلة التي يشار فيها إلى أن نحو 59% من المهام التي يقوم بها العاملون عرضة لأن يقوم بها الذكاء الاصطناعي إذا لم يحدث أي تدخل.

وأشار التقرير إلى أن وظائف الاسناد والدوام الجزئي تواجه خطورة أكبر خلال الموجة الأولى، وتتضمن وظائف السكرتارية وخدمة العملاء والمهام الإدارية، حيث من المرجح أن يكون النساء والأصغر سنا الأكثر تضررا حيث إنه من المرجح بصورة كبيرة أن يكونوا من شاغلي هذه الوظائف.

ويتوقع أسوأ سيناريو للموجة الثانية من الذكاء الاصطناعي شطب نحو 9ر7 ملايين وظيفة وعدم ارتفاع إجمالي الناتج المحلي.

مع ذلك، أشار التقرير إلى أنه في حال اتخذت الحكومة وقطاعات العمل إجراءات استباقية لحماية العاملين مع ازدياد استخدام الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن يؤدي ذلك لحدوث مكاسب اقتصادية قوية.

وضمن أفضل سيناريو للموجة الثانية، لن يتم شطب أي من الوظائف، حيث سوف تستمر مع الذكاء الاصطناعي، مما قد يؤدي لتعزيز نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 13% وتحقيق نحو 306 مليارات جنيه إسترليني (386 مليار دولار) سنويا.





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