اختراق 30.27 مليار سجل إلكتروني عالمياً في يناير وفبراير 2024

يستعد المجتمع الدولي للأمن السيبراني لانطلاق فعاليات معرض ومؤتمر "جيسيك جلوبال 2024"، المؤتمر الأكبر للأمن السيبراني والأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي سيعقد في الفترة من 23 إلى 25 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يسلط الخبراء في هذا المجال المتسارع الضوء على اختراق البيانات، والطرق التي يمكن للشركات والحكومات توحيد جهودها لتعزيز قدرة الأمن السيبراني العالمي على التكيّف مع الظروف الجديدة، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة استشارات السوق في المملكة المتحدة "آي تي غافورنيس" (IT Governance) من اختراق 30.27 مليار سجل معروف على الصعيد العالمي خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2024، عبر 5360 حادثة تم الكشف عنها علناً.



وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد، كانت عمليات النفط والغاز والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية الأكثر تأثراً، وتظهر دوماً باعتبارها أهداف رئيسية لهجمات اختراق البيانات.

وتصاحب كل عملية اختراق تكلفة معينة، وتستمر هذه التكلفة في الارتفاع عاماً بعد عام مع ظهور أساليب هجوم جديدة ونقاط ضعف جديدة ومخاطر جديدة. حيث يعكس تقرير "تكلفة اختراق البيانات لعام 2023" الصادر عن شركة "آي بي إم" اتجاهاً تصاعدياً في تكاليف اختراق البيانات، حيث وصل متوسط تكلفة عملية الاختراق في عام 2023 إلى 4.45 ملايين دولار- بزيادة قدرها 2.3 % عن عام 2022.



جاهزية الشركات

وتعكس الزيادة في حالات الخروقات القياسية حول العالم، والتكاليف المرتبطة بها، الفجوة بين البرمجيات الخبيثة سريعة التطور واستعداد الشركات لتجنب الحوادث الناشئة. وسيقوم الخبراء في معرض ومؤتمر "جيسيك جلوبال" ببحث تأثير هذه الفجوة عبر عدة مناقشات وحوارات على المنصة الرئيسية للمعرض.

وبفضل مسيرة مهنية حافلة تمتد لأكثر من 15 عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات في القطاعات المالية، يحدد سيف الإسلام، كبير مسؤولي أمن المعلومات في بنك دكا في بنجلاديش، التأخر الهائل من جانب القطاع الخاص.

وسيتحدث على المنصة الرئيسية لمعرض ومؤتمر "جيسيك جلوبال" يوم 25 أبريل سيف الإسلام، كبير مسؤولي أمن المعلومات في بنك دكا في بنجلاديش ضمن 350 متحدثاً متخصصاً في مجال أمن المعلومات يشاركون في النسخة الثالثة عشرة من الحدث السيبراني الأبرز في المنطقة.

وقال سيف الإسلام: "رغم الوعي المتزايد والاستثمار في تدابير الأمن السيبراني، فإن هذه الزيادة في عمليات الاختراق تشير إلى نقاط ضعف منتظمة ومستمرة، مما يؤكد الحاجة الملحة للمؤسسات إلى إعادة تقييم استراتيجيات الأمن السيبراني الخاصة بها، وتحصين الدفاعات، مع تحديد أولويات التدابير الاستباقية مثل التقييمات القوية وتدريب الموظفين وعمليات التحسين المستمر، بالإضافة إلى وضع خطط واضحة للاستجابة لحوادث الاختراقات فور حدوثها".

وأردف: "الفشل في معالجة أوجه القصور هذه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك التكبد في خسائر مالية وإلحاق الضرر بسمعة المؤسسة إلى جانب التداعيات التنظيمية".

تكلفة الهجمات

ويتحدث تشارلز بروكس، رئيس شركة "بروكس كونسلتينغ إنترناشيونال" والأستاذ المساعد في جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة، على المنصة الرئيسية في 23 أبريل معبراً عن هذه المخاوف بقوله: "تكلف الهجمات الإلكترونية الشركات في كل عام المزيد من الأموال وتحدث بأعداد أكبر. وعلى الرغم من التكرار المتزايد، والتعقيد، والأضرار، والمسؤوليات المرتبطة بالهجمات، فإن الإدارة الأمنية افتقرت في الغالب إلى الإعداد اللازم وتحركت ببطء لتعزيز الأمن السيبراني".

وأضاف: "الخط الأساسي هو أن الأمن السيبراني للشركات والمسؤولين التنفيذيين بحاجة إلى التحول من الموقف السلبي إلى الموقف الاستعدادي".

ووفقاً لكلا الخبيرين، ركزت الحكومات والمؤسسات جهودها في مجال الأمن السيبراني إلى حد كبير على الاستجابة لأحدث الاختراقات أو التهديدات، ما يعني أن المدافعين كانوا متأخرين على الدوام بخطوة واحدة عن المهاجمين.

وقال أورين ماجويد، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأستراليا ونيوزيلندا لدى شركة "فوتيرو"، المتخصصة في أمن محتوى الثقة الصفرية، وواحدة من 750 علامة تجارية عارضة من قرابة 100 دولة تشارك في "جيسيك جلوبال 2024": "لقد رأينا المؤسسات تتخذ باستمرار وبشكل متزايد خيار الدفع مقابل هجمات الفدية بملء ارادتها، بينما تكافح من جهةٍ أخرى من أجل مواكبة التهديدات الجديدة والتطورات في عمليات الاختراق المدعومة بالذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "من دون الوقاية المناسبة من التهديدات، ستصبح هذه الهجمات أكثر شيوعاً وستتطلب المزيد من الوقت والمال من الشركات المنهكة بالفعل. إن المؤسسات التي تنتظر حدوث الاختراق لتقوم بعد ذلك بمعالجة الأضرار، تستخدم نهجاً تفاعلياً يترك فرق تكنولوجيا المعلومات تتدافع لمواكبة الهجمات التي تصبح أسرع وأكثر تعقيداً".

تسرب البيانات

وكانت الأخبار المتواترة مؤخراً حول وجود ملف يحمل اسم "أم جميع الاختراقات" (MOAB) - الذي يُزعم أنه يحتوي على 1.2 تيرابايت وأكثر من 3,800 ملف من البيانات، تتضمن المعلومات الشخصية وبيانات الاعتماد لأكثر من 26 مليار سجل - مثيرة للقلق بشكل خاص لمجتمع الأمن السيبراني الدولي.

في حين قال خبراء الصناعة منذ فترة طويلة أن تسرب البيانات المركزية أمر لا مفر منه، فهو ليس من الضروري أن يكون أمراً حتمياً. كما تساهم الحكومات بدورٍ حاسم في وضع وإنفاذ اللوائح والمعايير لحماية خصوصية بيانات المواطنين، كما تتحمل مسؤولية مواجهة المشهد المتصاعد لاختراق البيانات.

وهذا ما يؤكده ماجويد، قائلاً: "الحقيقة هي أن الشركات تعتبر نفسها الوصي على بيانات المستهلك، لذا من الواجب على الحكومات أن تؤدي دور المشرف المسؤول من خلال إنفاذ اللوائح التي تضمن عدم إغفال الخطوات المناسبة لأمن الخصوصية. إن الالتزام بأمن البيانات ليس مجرد التزام قانوني فحسب، ولكنه أيضاً جانب حاسم للحفاظ على ثقة المستهلك ونزاهة الأعمال".

ويتفق معه بروكس، قائلاً: "إن القطاع الخاص، الذي يدير جزءاً كبيراً من البنية التحتية الحيوية، يحتاج إلى تلقي المزيد من المعلومات المتعلقة بالتهديدات وأدوات الأمن السيبراني من الحكومة. إذ تفتقر معظم الشركات إلى المعرفة الأمنية والموارد اللازمة لمواجهة أنواع التهديدات القادمة من الجهات الخبيثة المدعومة حكومياً".



ولمكافحة التهديدات المتطورة والبرامج الضارة، تتطلب الشراكات العامة والخاصة تنسيقاً مكثفاً. فالتخصيص الدقيق للموارد والتصميم الشامل لاستراتيجيات المرونة، إلى جانب الاستثمار في تطوير التقنيات وتبادل المعلومات، يتيح للشركات إمكانية الوصول إلى الإجراءات التي تم اختبارها على مستوى الأمن القومي والأساليب المجربة والحقيقية لإدارة المخاطر.



الذكاء الاصطناعي

ومن الأمور المهمة لكلٍ من الحكومات والمؤسسات التي تسعى إلى تعزيز موقعها في مجال الأمن السيبراني هو ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وكلاهما يستعد لإحداث ثورة في استراتيجيات الدفاع للمؤسسات والأفراد على حدٍ سواء.

ويعلق سيف الإسلام على ذلك بقوله: "يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي، ما يتيح الكشف السريع والاستجابة للتهديدات السيبرانية. ويمكن لهذه الأنظمة تحديد الأنماط الشاذة التي تشير إلى الهجمات المحتملة، ليعزز بذلك التدابير الاستباقية لمنع التهديدات. ويمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً تعزيز القدرات البشرية من خلال أتمتة المهام الروتينية مثل إدارة التصحيح والكشف عن البرامج الضارة، لتتيح لمتخصصي الأمن السيبراني التركيز بشكل أكبر على المبادرات الإستراتيجية".

ونظراً لطبيعته التكيفية، التي تمكنه من التعلم والتطور، أصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على أن يكون متقدماً على التهديدات السيبرانية المعقدة إلى حدٍ كبير، وهذا ما يجعله حلاً واعداً بشكل خاص لتعزيز دفاعات الأمن السيبراني.

وتعد الحوسبة الكمومية مذهلة بالقدر ذاته، حيث تعمل على تعزيز حل المشكلات بسرعات معالجة غير مسبوقة وتقديم تحليلات تنبؤية. ووفقاً لبروكس، يجب التعامل مع اعتماد الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية بحذر، حيث إن كلاهما يمتلك القدرة على التسبب في الضرر عند استخدامه بشكل غير صحيح: "إن الجانب السلبي للذكاء الاصطناعي هو إمكانية تسببه في الكثير من الأضرار. حيث يمكن للجهات الفاعلة والخبيثة استخدام الذكاء الاصطناعي الخبيث لإخفاء البرامج الضارة ضمن التطبيقات التي يتم تنزيلها بشكل شائع، ويمكنها شن هجمات سرية تتكيّف مع البيئة الأمنية للمؤسسة من خلال الوصول إلى نظام الصيانة المعقد للمؤسسة".

وتابع: "إن الحوسبة الكمومية، مثل الذكاء الاصطناعي، تحمل مخاطر جسيمة. هناك مخاوف كبيرة ترتبط بالتطور السريع للتكنولوجيا والمخاطر الأساسية التي ستمكنها هذه الأنظمة".

واختتم بروكس، قائلاً: "إن الانتهاكات الأمنية قد تحدث، وسوف تحدث ولكن الاستمرارية تعتمد على الحلول. لذا تركز الاستراتيجيات الفعالة لمواجهة تداعيات التهديدات السيبرانية في المقام الأول على الحد من المخاطر والتعامل مع الحوادث لذا من الضروري للشركات والحكومات أن تبقى مطلعة على كيفية تغير مشهد المخاطر إذا أرادت الاستعداد لأي احتمال".





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