«الإمارات للألمنيوم» تسرع تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي

وقعت «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، اتفاقية مع شركة «اس ايه بي» (SAP) لتطوير نظام تخطيط الموارد المؤسسية في الشركة إلى أحدث نسخة من برنامج S/4HANA من شركة SAP، وذلك لتسريع تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وخطة التحول الرقمي.

وتستخدم «الإمارات العالمية للألمنيوم» التطبيقات التي توفرها شركة SAP لإدارة العمليات ومن ضمنها التسويق والمبيعات وسلسلة الإمداد والتمويل والموارد البشرية وتخطيط الإنتاج والصيانة في جميع مواقعها على مستوى العالم. وتعمل أنظمة الشركة حالياً على معالجة أكثر من 150.000 معاملة تجارية شهرياً. ويسهم تطبيق برنامج S/4 HANA إلى رفع سرعة معالجة البيانات بمعدل 30 ضعفاً وتعزيز سهولة تطوير أنظمة الحوسبة في الشركة في المستقبل ودعم التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتطورة بصورة فورية.

وسيتم إضافة نظام S/4HANA الجديد لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على سحابة خاصة من Microsoft Azure بحيث يتلقى تحديثات مستمرة من شركة SAP، وستعتمد عملية الانتقال إلى النظام الجديد على منصة SAP RISE.

وأطلقت «الإمارات العالمية للألمنيوم» مبادرتها للتحول الرقمي في عام 2021 بهدف تعزيز عملياتها الصناعية والتجارية، وتحسين تجربة العملاء والموظفين وخلق قيمة إضافية من خلال مصادر جديدة للإيرادات.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يلعب التحول الرقمي دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف «الإمارات العالمية للألمنيوم» الرامية لتطوير وابتكار مستقبل صناعة الألمنيوم. ونطمح لتحقيق هذه الأهداف وريادة القطاع فيما يتعلق بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة من خلال تعزيز قدرات متطورة للحوسبة والبرمجيات وتحليلات البيانات المتطورة. وتسهم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في خلق فرص لتنمية الأعمال في جميع النواحي الإدارية بالإضافة إلى العمليات الصناعية».

وقال كارلو نظام، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعد برنامج S/4HANA من أهم الحلول الرقمية الجديدة التي نعتمد عليها، حيث يوفر للموظفين تجربة سلسة ومتوافقة مع الأجهزة الذكية، كما يتكامل بسلاسة مع منصة البيانات المتطورة لدى الشركة والتي تتيح مجموعة واسعة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة».

وأضاف مانوس رابتوبولوس، رئيس شركة SAP في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال مراسم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تضع «الإمارات العالمية للألمنيوم» استخدام التقنيات الرقمية المتطورة على رأس أولوياتها، وتسعى دائماً لاستخدام إمكانات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين عملياتها وتحسين تجربة موظفيها. ومن خلال برنامج S/4HANA ضمن منصةRISE، ستعمل الشركة على زيادة مرونة أنظمتها الرئيسية وتطوير الحوسبة اللازمة للتقنيات الجديدة. كما سيؤدي هذا البرنامج الجديد إلى خفض التكلفة الإجمالية للعمليات وتحسين تجربة المستخدم».

وتستخدم «الإمارات العالمية للألمنيوم» أكثر من 60 تطبيقاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إطار خطة التحول الرقمي، بدءاً من تبني أنظمة المراقبة عبر الذكاء الاصطناعي للتحقق من جودة أقطاب الكربون المستخدمة في الإنتاج بصورة فورية، وصولاً إلى تطوير أدوات تحليلية لتنبؤ تحركات أسواق السلع الرئيسية. كما ساهم التحول الرقمي في رفع المهارات الرقمية لدى حوالي 2000 موظف في الشركة حتى الآن، وقد حقق خفضاً في التكاليف يقدر بحوالي 90 مليون دولار.





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