«قايلة جوازات دبي» .. قيم تراثية وأدوار إيجابية عبر أثير إذاعة الأولى

استضافت إذاعة "الأولى"، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في موسمها الثاني من برنامج "قايلة جوازات دبي" الذي يبث بالتعاون مع الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي، من الإثنين إلى الخميس طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة 14:00 إلى 16:00، عددا من المسؤولين في مجموعة من الهيئات والمؤسسات الحكومية، المتعاونة مع الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي.

وتُقدم الإدارة من خلال "قايلة جوازات دبي"، مجموعة من الجوائز المادية القيمة بشكل يومي، بالإضافة إلى سيارة تم تقديمها يوم الخميس الماضي، وسيارتين سيتم تقديمهما آخر أيام الشهر المبارك، وأول أيام عيد الفطر، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأسئلة، تشمل التراث والموروث الشعبي، والإنجازات اليومية التي تسجلها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مبادراتها ومشاريعها المستقبلية، إضافة إلى أسئلة تعريفية عن خدمات الإدارة، يتم نشرها عبر حسابات قنوات التواصل الاجتماعي لإذاعة الأولى، وإقامة دبي.

خدمات مبتكرة

يلقي البرنامج الضوء على نتاج التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، حيث يأتي البرنامج في موسمه الثاني في إطار ومحتوى جديد ومتنوع، من خلال اللقاء مع عدد من القيادات الإدارية والميدانية المسؤولة عن العديد من الخدمات المقدمة في الهيئات الرسمية بالدولة، المتعاونة مع الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي، لإطلاع المجتمع على أهم وآخر الخدمات والمشاريع، ولطرح طرق معالجة عدد من القضايا المجتمعية، وتنوعت حلقات البرنامج لتتضمن ضيوفا من هيئة تنمية المجتمع للحديث عن حملة لمكافحة ظاهرة "التسول"، كما استضاف البرنامج "محاكم دبي" والعمل الكبير الذي قدمته في "إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي"، كما خصص البرنامج حلقة خاصة عن "جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم"، كما كان للرياضة حصة في هذا البرنامج الوطني التراثي بالحديث عن الفعاليات والأنشطة الرياضية والنتائج المميزة التي سجلتها الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي على الصعيدين المحلي والدولي.



وسلّط "قايلة جوازات دبي" الضوء على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة من قبل الإدارة ورفع مستوى جودتها وسرعتها، كما تحدثت "جمارك دبي" عن خدماتها الاستباقية في سبيل تسهيل الإجراءات على المتعاملين للحصول على أفضل خدمة ممكنة، وكل ذلك بهدف تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقليص الإجراءات والوقت في الحكومة الاتحادية، حيث يهدف البرنامج الذي يوثق التعاون بين إذاعة "الأولى"، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي، إلى التركيز على إنجازات القطاعات العاملة في الدولة، وتميزها في تقديم خدمات مبتكرة ومرنة تجمع بين سرعة الإنجاز وسعادة المتعاملين، وتتيح حل الكثير من المشاكل العالقة التي تأثر على سير العمل وديناميكيته.



