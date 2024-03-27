أكثر من 15 ألف مصلٍّ خلف العفاسي في مسجد الشيخة هند بزعبيل

ضمن حملة «رمضان في دبي» 1445هـ، والتي تم إطلاقها بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف توحيد جهود القطاع الحكومي والخاص في الاحتفاء بشهر رمضان الفضيل في دبي، وبهدف إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة بمقدم الشهر الفضيل .

استقبل سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الشيخ مشاري راشد العفاسي في جامع الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل، والذي حل ضيفاً على (رمضان في دبي ) هذا العام لأداء صلاة التراويح يومي 15-16 رمضان ولأول مرة بمشاركة " مؤذن الفريج"

إذ شهدت صلاة التراويح

أكثر من (

15 )

ألف مصلٍّ من الرجال والنساء، توافدوا من جميع إمارات الدولة ليؤدوا الصلاة خلف القارئ مشاري بن راشد العفاسي، ويستمعوا إلى مؤذن الفريج في فعالية قراء دبي .

وقال جاسم محمد الخزرجي، رئيس فريق فعالية قراء دبي،

أدى الشيخ مشاري راشد العفاسي صلاتي العشاء والتراويح 15 رمضان بمشاركة "مؤذن الفريج" محمد يوسف محمد، ويوم 16 رمضان بمشاركة مؤذن الفريج عبدالله عارف البدواوي، واستمتع المصلون برفع الأذان من مؤذن الفريج،

إذ جذبت أصواتهم الندية آلاف المصلين الذين توافدوا من

مختلف إمارات الدولة، منوهاً بأنه تم اختيار فكرة مؤذن الفريج هذا العام ليضفي على قراء دبي جمالية الصوت، بمشاعر الصائمين في أجواء رمضانية تكسوها الرحمة والمغفرة، احتفالا بالشهر الفضيل بكل ما يحمله من روحانيات وعبادات، راجين من الله قبول الطاعات .

وتصدح مساجد إمارة دبي بأصوات (80) قارئ يتلون كتاب الله بأعذب الأصوات وأنداها في العالم العربي والإسلامي، وذلك من خلال فعالية " قراء دبي" التي تستضيف خلال شهر رمضان الفضيل من كل عام كوكبة من مشاهير قراء العالم الإسلامي، لإحياءً سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأدية شعائر صلاة التراويح وقيام الليل، والاستماع لتلاوات القرآن الكريم .







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