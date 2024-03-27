عمليات بحث عن 6 جثث بعد انهيار جسر في ميناء بالتيمور الأمريكي

سيعود غواصون اليوم الأربعاء إلى المياه المحيطة بحطام جسر انهار عندما اصطدمت به سفينة شحن ضخمة في ميناء بالتيمور الأمريكي مما أدى إلى فقد ستة عمال وافتراض أنهم لقوا حتفهم.

وأجبرت الكارثة السلطات على إغلاق ميناء بالتيمور إلى أجل غير مسمى وهو أحد أكثر الموانئ ازدحاما على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ومع تلاشي احتمالات بقائهم على قيد الحياة، تم تعليق البحث عن العمال الستة مساء أمس الثلاثاء بعد 18 ساعة من سقوطهم لدى انهيار جسر فرنسيس سكوت كي في المياه شديدة البرودة عند مصب نهر باتابسكو.

وقالت شرطة ولاية ماريلاند ومسؤولو خفر السواحل الأمريكي إن تضاؤل مدى الرؤية وتيارات مائية قوية في مياه امتلأت بالحطام جعلت جهود البحث في النهر محفوفة بالمخاطر لدرجة لا يمكن معها مواصلة البحث خلال الليل.

وأكد مسؤول في شرطة الولاية للصحفيين في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء أنه اعتبارا من العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء "نأمل في إنزال غواصين إلى المياه وبدء عملية بحث أكثر تفصيلا لنبذل ما بوسعنا لانتشال جثث المفقودين الستة".

وقال مسؤول في خفر السواحل في إفادة "لا نعتقد أننا سنعثر على أي فرد منهم على قيد الحياة".

وانتشل رجال الإنقاذ اثنين من العمال من المياه على قيد الحياة أمس الثلاثاء ونُقل أحدهما إلى المستشفى. ووفقا للقنصلية المكسيكية في واشنطن فإن من بين الستة الذين يفترض أنهم لقوا حتفهم عمالا من المكسيك وغواتيمالا والسلفادور.

وقال المسؤولون إن العمال الثمانية كانوا ضمن طاقم عمل لإصلاح حفر على سطح طريق (كي بريدج) عندما اصطدمت سفينة الحاويات (دالي) التي ترفع علم سنغافورة، والتي غادرت بالتيمور متجهة إلى سريلانكا، بعمود دعم للجسر نحو الساعة 01.30 صباحا (05.30 بتوقيت غرينتش).

وأبلغت السفينة عن فقدان قدرتها على الدفع قبيل الاصطدام وأنزلت المرساة لإبطاء سرعتها مما منح سلطات النقل وقتا لإيقاف حركة المرور على الجسر قبل الاصطدام. وقالت السلطات إن ذلك منع على الأرجح سقوط مزيد من القتلى.

ولم يتضح ما إذا كانت السلطات قد حاولت أيضا تنبيه فريق العمال في الموقع قبل الاصطدام.

وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور أمس الثلاثاء في إفادة صحفية إن الجسر كان متوافقا مع المعايير المطلوبة ولم تظهر في هيكله أي مشكلة ظاهرة.

وأكد المسؤولون إنه لا يوجد دليل على وجود شبهة جنائية في الحادث.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع للتواصل الاجتماعي السفينة وهي تصطدم بالجسر في ظلام الليل بينما يمكن رؤية أضواء سيارات عن بعد والجسر يسقط في الماء وتندلع النيران في السفينة.

وذكرت شركة سنيرغي مارين التي تدير السفينة أن الحادث لم يسفر عن فقد أي من أفراد طاقمها البالغ عددهم 22.

وقال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج إن إغلاق الميناء سيكون له "تأثير كبير وطويل الأمد على سلاسل الإمداد".

ويتعامل ميناء بالتيمور مع شحنات سيارات أكثر من أي ميناء أمريكي آخر، إذ تظهر بيانات الميناء أن أكثر من 750 ألف مركبة مرت من خلاله في عام 2022 بالإضافة إلى حاويات شحن وبضائع سائبة تتنوع من سلع مثل السكر وحتى الفحم.

ومع ذلك، قال اقتصاديون وخبراء خدمات لوجستية إنهم يشكون في أن إغلاق الميناء سيتسبب في أزمة كبيرة في سلاسل الإمداد الأمريكية أو ارتفاع كبير في أسعار السلع لأن مراكز الشحن المنافسة على طول الساحل الشرقي للبلاد لديها طاقة استيعاب كبيرة.

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء بزيارة بالتيمور في أقرب وقت ممكن وقال إنه يريد أن تدفع الحكومة الاتحادية مقابل إعادة بناء الجسر.

وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل إن فريقا مؤلفا من 24 فردا في موقع الحادث لإجراء تحقيق.





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