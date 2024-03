اتفاقية لإطلاق «سيكس سينسيز ريزيدنس دبي مارينا» أطول برج سكني في العالم

وقعت «سيكس سينسيز Six Senses»، العلامة التجارية ضمن محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG من العلامات التجارية الفاخرة وأسلوب الحياة، إتفاقية مع «سيليكت جروب Select Group»، شركة التطوير العقاري البارزة ومقرها الرئيسي في دبي، لإطلاق برج سيكس سينسيز ريزيدنس دبي مارينا Six Senses Residences Dubai Marina المبنى المؤلف من 122 طابقاً، والذي سيكون أطول برج سكني في العالم عند إنجازه. وستسهم هذه الخطوة، في تعزيز الشراكة الناجحة التي أثمرت عن إطلاق فندق Six Senses Residences The Palm، في دبي الحائز على جوائز، والذي سيحتضن أيضاً Six Senses Place، أول نادي صحي واجتماعي في دولة الإمارات.

وتتواجد الوحدات السكنية البالغ عددها 251 وحدة، في موقع متميز في دبي مارينا، وتتنوع بين شقق سكنية تتألف من غرفتين و3 و4 غرف نوم، وشقق بنتهاوس تتألف من 4 غرف وتمتد على مساحة نصف طابق، وقصور الأفق الدوبلكس فائقة الفخامة مع 4 غرف نوم، وقصور الأفق تريبلكس المؤلفة من 5 غرف نوم. وتم تصميم جميع الغرف، التي تستهدف الحصول على شهادة LEED الفضية، لتعزيز مستويات الاستدامة والسلامة والسعادة، وتحاكي وسائل الراحة التي توفرها غرف نوم فنادق ومنتجعات Six Senses وجوانب وأشكال مباني البيوفيليا وأسلوب فنغ شوي الكلاسيكي. كما يمكن للسكان الاختيار من بين الميزات المخصصة واللمسات الشخصية، بما في ذلك خزانة العافية المجهزة بمعدات اللياقة البدنية المنزلية.

وتشمل البنية التحتية للبرج، مجموعة شاملة من وسائل الراحة، تمتد على مساحة إجمالية قدرها 61.250 قدم مربع، موزعة على أربع طبقات، كما يتم العمل على خطط لإنشاء مركز مخصص لطول العمر يجمع بين العلوم والتشخيص الدقيق وخدمات تفاعلية متقدمة عالية الجودة. وتتضمن الخطط إنشاء صالة ألعاب رياضية كبيرة وعلاجاً بالتبريد وغرف أكسجين عالي الضغط وغرفة شفاء بالصوت الكريستالي ومنطقة سبا مع مجموعة من وسائل الراحة للعلاج المائي. ويتميز حوض السباحة الذي يبلغ طوله 25 متراً على Skydeck في الطابق 109 بتصميمه الذي يعكس الجماليات الهندسية لهذا البرج.

وقال نيل جاكوبس، الرئيس التنفيذي لدى Six Senses:«بعد الفرصة التي أتيحت أمامنا لإنجاز أول مشروع لنا في النخلة مع شركة Select Group، فإن هذا البرج السكني، يُشكل خطوة مستقبلية تهدف إلى استقطاب مجتمع دبي، الذي يولي اهتماماً خاصاً بالمجالات الصحية والعافية والسلامة. وأنا متحمس للسوق المتعلق بالصحة والعافية داخل الوحدات السكنية وهذه المجموعة الواسعة النطاق من عروض العافية المدرجة في المخطط الرئيسي، بما يتماشى مع فلسفتنا ورؤيتنا القائمة على تطوير تطلعاتنا نحو الأماكن التي يرغب الناس في الإقامة فيها، لتتحول إلى الأماكن التي تحفز الطريقة التي يريدون اعتمادها في أسلوب ونمط عيشهم».

وأكد رحيل أسلم، الرئيس التنفيذي للمجموعة في Select Group، أهمية التعاون قائلاً «بعد النجاح الذي حققه مشروع Six Senses Residences في نخلة جمبرا بدبي، نحن على ثقة من أن تعاوننا مع Six Senses سيقدم إلى دبي مارينا مشروعاً قيماً لا مثيل له».

ويتميز البرج بإطلالات على عدد من المناظر البانورامية والتي تشمل نخلة جميرا، وميناء دبي على شاطئ البحر، وملعب الإمارات للغولف، ودبي مارينا، وبلو ووترز، وعين دبي. ومن المقرر إنجاز المشروع في الربع الأول من 2026.

