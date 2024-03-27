اتفاقية لإطلاق «سيكس سينسيز ريزيدنس دبي مارينا» أطول برج سكني في العالم

وقعت «سيكس سينسيز Six Senses»، العلامة التجارية ضمن محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG من العلامات التجارية الفاخرة وأسلوب الحياة، إتفاقية مع «سيليكت جروب Select Group»، شركة التطوير العقاري البارزة ومقرها الرئيسي في دبي، لإطلاق برج سيكس سينسيز ريزيدنس دبي مارينا Six Senses Residences Dubai Marina المبنى المؤلف من 122 طابقاً، والذي سيكون أطول برج سكني في العالم عند إنجازه. وستسهم هذه الخطوة، في تعزيز الشراكة الناجحة التي أثمرت عن إطلاق فندق Six Senses Residences The Palm، في دبي الحائز على جوائز، والذي سيحتضن أيضاً Six Senses Place، أول نادي صحي واجتماعي في دولة الإمارات.

وتتواجد الوحدات السكنية البالغ عددها 251 وحدة، في موقع متميز في دبي مارينا، وتتنوع بين شقق سكنية تتألف من غرفتين و3 و4 غرف نوم، وشقق بنتهاوس تتألف من 4 غرف وتمتد على مساحة نصف طابق، وقصور الأفق الدوبلكس فائقة الفخامة مع 4 غرف نوم، وقصور الأفق تريبلكس المؤلفة من 5 غرف نوم. وتم تصميم جميع الغرف، التي تستهدف الحصول على شهادة LEED الفضية، لتعزيز مستويات الاستدامة والسلامة والسعادة، وتحاكي وسائل الراحة التي توفرها غرف نوم فنادق ومنتجعات Six Senses وجوانب وأشكال مباني البيوفيليا وأسلوب فنغ شوي الكلاسيكي. كما يمكن للسكان الاختيار من بين الميزات المخصصة واللمسات الشخصية، بما في ذلك خزانة العافية المجهزة بمعدات اللياقة البدنية المنزلية.

وتشمل البنية التحتية للبرج، مجموعة شاملة من وسائل الراحة، تمتد على مساحة إجمالية قدرها 61.250 قدم مربع، موزعة على أربع طبقات، كما يتم العمل على خطط لإنشاء مركز مخصص لطول العمر يجمع بين العلوم والتشخيص الدقيق وخدمات تفاعلية متقدمة عالية الجودة. وتتضمن الخطط إنشاء صالة ألعاب رياضية كبيرة وعلاجاً بالتبريد وغرف أكسجين عالي الضغط وغرفة شفاء بالصوت الكريستالي ومنطقة سبا مع مجموعة من وسائل الراحة للعلاج المائي. ويتميز حوض السباحة الذي يبلغ طوله 25 متراً على Skydeck في الطابق 109 بتصميمه الذي يعكس الجماليات الهندسية لهذا البرج.

وقال نيل جاكوبس، الرئيس التنفيذي لدى Six Senses:«بعد الفرصة التي أتيحت أمامنا لإنجاز أول مشروع لنا في النخلة مع شركة Select Group، فإن هذا البرج السكني، يُشكل خطوة مستقبلية تهدف إلى استقطاب مجتمع دبي، الذي يولي اهتماماً خاصاً بالمجالات الصحية والعافية والسلامة. وأنا متحمس للسوق المتعلق بالصحة والعافية داخل الوحدات السكنية وهذه المجموعة الواسعة النطاق من عروض العافية المدرجة في المخطط الرئيسي، بما يتماشى مع فلسفتنا ورؤيتنا القائمة على تطوير تطلعاتنا نحو الأماكن التي يرغب الناس في الإقامة فيها، لتتحول إلى الأماكن التي تحفز الطريقة التي يريدون اعتمادها في أسلوب ونمط عيشهم».

وأكد رحيل أسلم، الرئيس التنفيذي للمجموعة في Select Group، أهمية التعاون قائلاً «بعد النجاح الذي حققه مشروع Six Senses Residences في نخلة جمبرا بدبي، نحن على ثقة من أن تعاوننا مع Six Senses سيقدم إلى دبي مارينا مشروعاً قيماً لا مثيل له».

ويتميز البرج بإطلالات على عدد من المناظر البانورامية والتي تشمل نخلة جميرا، وميناء دبي على شاطئ البحر، وملعب الإمارات للغولف، ودبي مارينا، وبلو ووترز، وعين دبي. ومن المقرر إنجاز المشروع في الربع الأول من 2026.

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