حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية بناء مجمع تعليمي بـ 600 مليون درهم ضمن وقف الأم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، توقيع اتفاقية بين مبادرات محمد بن راشد العالمية وشركة عزيزي للتطوير تتبرع بموجبه الشركة ببناء مجمع تعليمي بقيمة 600 مليون درهم ضمن وقف الأم الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مع بداية الشهر الفضيل.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "في مبادرة خيرية تعتبر ضمن الأعلى في الدولة شهدت اليوم توقيع اتفاقية بين مبادرات محمد بن راشد العالمية وشركة عزيزي للتطوير تتبرع بموجبه الشركة ببناء مجمع تعليمي بقيمة 600 مليون درهم ضمن وقف الأم الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد مع بداية الشهر الفضيل .. نشكر رجل الأعمال مرويس عزيزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري على هذه المساهمة"..

وأضاف سموه "قطاعنا الخاص يثبت كل يوم أنه شريك في المسؤولية ... وشريك في مسيرة البناء ..وشريك في مسيرة الخير في دبي والإمارات. كل الشكر والتقدير لهم".





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز