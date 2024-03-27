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مع إرتفاع الذهب في الأردن .. كم بلغ سعر الليرة الإنجليزية ؟

3/27/2024 5:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم الأربعاء بمقدار دينارين، مع ارتفاع أسعار الذهب بمقدار 30 قرشاً للغرام.


ووصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات إلى 357 دينارا، بينما وصل سعر الليرة الرشادية إلى 313 دينارا، وفقاً لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب.


وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيرًا إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.


وبين ديب أن سعر الأونصة وصل اليوم إلى نحو 2178 دولارا في التداولات العالمية .


هذا ووصل سعر غرام الذهب 21، الأكثر طلباً اليوم إلى 44 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 42.2 ديناراً للشراء منهم.


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