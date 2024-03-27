في يومها الـ 173 .. الإبادة الجماعية مستمرة في غزة

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- Palestine News Network ) غزة/PNN- واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 173 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٨١ شهيد و ٩٣ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى ٣٢٤١٤ شهيد و ٧٤٧٨٧ اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وادى حصار مشفى ناصر ومشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر إلى خروجهما عن الخدمة فيما يواصل الاحتلال أعمال التدمير بمشفى الشفاء بغزة.
واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس واعتقلت عدداً من الكوادر الطبية والنازحين، كما أطلقت النار تجاه شبان نازحين بعد أن أمرتهم بإخلاء المجمع.
وقصف الاحتلال
خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي ادى الى استشهاد 12 مواطنا بينهم أطفال، وأصيب آخرون.
واتقى 3 شهداء بقصف الاحتلال منزلا لعائلة ضهير في خربة العدس شمال رفح، في حين أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه ساحل مخيم النصيرات.
وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب غزة لليوم العاشر تواليا، وتنفذ عمليات إعدام واعتقال وتنكيل وتهجير قسري للسكان.
وتستمر الاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال كما تواصل المدفعية الاسرائيلية قصفها لمحيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.
وفي نفس السياق تواصل قوات الاحتلال عدوانها الجديد على مستشفى الأمل وناصر ومحيطهما في خانيونس لليوم الرابع تواليًا.
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