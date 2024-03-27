في يومها الـ 173 .. الإبادة الجماعية مستمرة في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 173 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٨١ شهيد و ٩٣ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى ٣٢٤١٤ شهيد و ٧٤٧٨٧ اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وادى حصار مشفى ناصر ومشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر إلى خروجهما عن الخدمة فيما يواصل الاحتلال أعمال التدمير بمشفى الشفاء بغزة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس واعتقلت عدداً من الكوادر الطبية والنازحين، كما أطلقت النار تجاه شبان نازحين بعد أن أمرتهم بإخلاء المجمع.

وقصف الاحتلال

خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي ادى الى استشهاد 12 مواطنا بينهم أطفال، وأصيب آخرون.

واتقى 3 شهداء بقصف الاحتلال منزلا لعائلة ضهير في خربة العدس شمال رفح، في حين أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه ساحل مخيم النصيرات.

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب غزة لليوم العاشر تواليا، وتنفذ عمليات إعدام واعتقال وتنكيل وتهجير قسري للسكان.

وتستمر الاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال كما تواصل المدفعية الاسرائيلية قصفها لمحيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وفي نفس السياق تواصل قوات الاحتلال عدوانها الجديد على مستشفى الأمل وناصر ومحيطهما في خانيونس لليوم الرابع تواليًا.