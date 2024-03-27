ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها إلى ثلاثة شهداء وسبع إصابات

(MENAFN
- Palestine News Network ) جنين/PNN- استشهد شابان، وأصيب سبعة آخرون، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة شبان في مخيم جنين.
وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر لمراسل الوكالة الرسمية، باستشهاد الشابين حمزة عرعراوي (27 عاما) من مخيم العين في نابلس، وسبتي بني غرة ( 19 عاما) من مخيم جنين، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الشبان أمام منزل في حارة الدمج.
وبارتقاء الشابين
عرعراوي وغرة، ترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى ثلاثة، بعد ارتقاء الشهيد
أيمن يوسف حسان عزوقه (19 عاما) برصاص الاحتلال في مدينة جنين.
يتبع..
MENAFN27032024000205011050ID1108026640
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.