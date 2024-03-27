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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها إلى ثلاثة شهداء وسبع إصابات

3/27/2024 5:12:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- استشهد شابان، وأصيب سبعة آخرون، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة شبان في مخيم جنين.


وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر لمراسل الوكالة الرسمية، باستشهاد الشابين حمزة عرعراوي (27 عاما) من مخيم العين في نابلس، وسبتي بني غرة ( 19 عاما) من مخيم جنين، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الشبان أمام منزل في حارة الدمج.

وبارتقاء الشابين
عرعراوي وغرة، ترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى ثلاثة، بعد ارتقاء الشهيد
أيمن يوسف حسان عزوقه (19 عاما) برصاص الاحتلال في مدينة جنين.

يتبع..

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