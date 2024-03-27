غالانت يبحث مع قادة أمريكيين إيجاد بديل محلي لحماس في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشف وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، أمس الثلاثاء، أنه بحث مع قادة أمريكيين كيفية القضاء على حركة حماس وإيجاد بديل محلي بعد هزيمتها في قطاع غزة.

وبحسب "رويترز"، قال غالانت، خلال اليوم الثاني من اجتماعاته مع مسؤولين أمريكيين كبار، إنه "ناقش قضية الرهائن المحتجزين في غزة وجهود المساعدات الإنسانية وكيف تخطط إسرائيل للقضاء على حماس".

وشدد على "أهمية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة، بما في ذلك قدراتها الجوية".

وتأتي اجتماعات غالانت في واشنطن في وقت ساءت فيه العلاقات في زمن الحرب بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد قال في وقت سابق إن "حماية المدنيين الفلسطينيين ضرورة أخلاقية واستراتيجية"، مضيفاً أن الوضع في قطاع غزة المحاصر كارثة إنسانية آخذة في التفاقم".

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض إن غالانت التقى أيضاً، لليوم الثاني، مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الذي أبلغ جالانت أن إسرائيل بحاجة إلى السماح بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وعقد غالانت، في وقت لاحق، محادثات مع مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، الذي عاد مؤخراً من محادثات في قطر سعياً للتوصل إلى اتفاق حول إطلاق سراح الرهائن في غزة.