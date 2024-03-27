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قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس

3/27/2024 5:12:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس.

وأفادت مصادر محلية وأمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز المربعة جنوب المدينة بكلا الاتجاهين، إثر اقتحامها قرية مادما، كما شددت من إجراءاتها العسكرية على حاجزي دير شرف وشافي شمرون غرب المدينة، وحاجز الحمرا وبيت فوريك شرقا، وتجري تفتيشا دقيقا للمركبات، ما أدى إلى أزمة خانقة.

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