قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network ) نابلس/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس.
وأفادت مصادر محلية وأمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز المربعة جنوب المدينة بكلا الاتجاهين، إثر اقتحامها قرية مادما، كما شددت من إجراءاتها العسكرية على حاجزي دير شرف وشافي شمرون غرب المدينة، وحاجز الحمرا وبيت فوريك شرقا، وتجري تفتيشا دقيقا للمركبات، ما أدى إلى أزمة خانقة.
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