الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس

(MENAFN
- Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، اندلع على إثرها مواجهات واشتباكات مسلحة أسفرت عن إصابات في جنين.
ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال منذ أكثر من 7 ساعات المدينة ومخيمها، وداهمت عدة أحياء وسط اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين تخللها تفجير عبوات ناسفة في عدد من المحاور.
وداهمت قوات الاحتلال حي الجابريات، تزامنًا مع اندلاع مواجهات عنيفة تخللها إطلاق المقاومون النار تجاه آليات وجنود الاحتلال، حيث فجّرت قوات الاحتلال خط المياه الرئيسي بمدينة جنين الذي يغذي الحي الغربي ومخيم جنين وعدد كبير من الأحياء المجاورة.
واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أسيد عباس وضياء عباس من بلدة الزبابدة، وشاب ثالث خلال تواجدهم بمركبتهم بالقرب من مستشفى الرازي بمدينة جنين، واعتدت عليهم وفجّرت مركبتهم.
واندلعت اشتباكات مسلحة بين الشبان
وقوات الاحتلال في مثلث الشــهداء وبلدة قباطية جنوب جنين، وتخللها تفجير عبوات ناسفة.
ونقلت مركبة إسعاف فلسطينية تابعة لـ "الهلال الأحمر" من بلدة قباطية إصابة خطيرة في الصدر بالرصاص الحي، بالإضافة لإصابتين في الأطراف والبطن (بالرصاص الحي) وجرى نقلها للمستشفى.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون شمال غرب جنين، واعتقلت الشاب عبد العزيز خمايسة شقيق المطارد اسلام خمايسة، والشاب عبادة ابو عبيد شقيق المطارد حمادة ابو عبيد خلال مداهمة منازل ذويهم في بلدة اليامون.
كما اقتحمت بلدة برقين بجنين واعتقلت الشقيقين محمد وبهاء قاسم شلاميش بعد دهم وتفتيش منزليهما، فيما استهدف شبان قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع أثناء اقتحامها بلدة برقين.
وفي نابلس، اقتحم الاحتلال قرية برقة شمال غرب نابلس من عدة مداخل، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وأصيبت شابة (31 عاما) بالرصاص الحي بالكتف أثناء تواجدها في منزلها، إثر اطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي خلال اقتحماها للقرية، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي نفس السياق، اُقتحمت بلدة قبلان جنوب شرق نابلس وقرية تل جنوب غرب نابلس.
وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات كفر الديك، وبروقين غرب المدينة، وقراوة بني حسان شمال غربها، واستولت على كاميرات مراقبة.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين واطلقت القنابل المضيئة والصوتية، وداهمت عدة منازل ومحال تجارية واقعة على الشارع الرئيسي وفتشتها واستولت على تسجيلات الكاميرات.
وفي رام الله، نُفذت حملة اعتقالات خلال اقتحام بلدة دير ابزيع غرب المدينة. حيث تم اعتقال لميس منصور، وهي زوجة الشهيد مجاهد بركات منصور، وابن عمه فراس عبد الحميد منصور (38 عاما)، والشاب بهاء نضال جبارين، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها.
واعتقلت الطفل أشرف زكي المقدادي (16 عاما) من مخيم الأمعري، جنوبي المدينة.
وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الشواورة شرق المدينة، واعتقلت الشاب طاهر علان بعد اقتحام منزله في منطقة الجداول.
وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نعمان الرجبي وزياد بنات في المنطقة الجنوبية.
وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال حي رأس خميس شمال شرق القدس.
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