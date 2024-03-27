الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، اندلع على إثرها مواجهات واشتباكات مسلحة أسفرت عن إصابات في جنين.

ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال منذ أكثر من 7 ساعات المدينة ومخيمها، وداهمت عدة أحياء وسط اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين تخللها تفجير عبوات ناسفة في عدد من المحاور.

وداهمت قوات الاحتلال حي الجابريات، تزامنًا مع اندلاع مواجهات عنيفة تخللها إطلاق المقاومون النار تجاه آليات وجنود الاحتلال، حيث فجّرت قوات الاحتلال خط المياه الرئيسي بمدينة جنين الذي يغذي الحي الغربي ومخيم جنين وعدد كبير من الأحياء المجاورة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أسيد عباس وضياء عباس من بلدة الزبابدة، وشاب ثالث خلال تواجدهم بمركبتهم بالقرب من مستشفى الرازي بمدينة جنين، واعتدت عليهم وفجّرت مركبتهم.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين الشبان

وقوات الاحتلال في مثلث الشــهداء وبلدة قباطية جنوب جنين، وتخللها تفجير عبوات ناسفة.

ونقلت مركبة إسعاف فلسطينية تابعة لـ "الهلال الأحمر" من بلدة قباطية إصابة خطيرة في الصدر بالرصاص الحي، بالإضافة لإصابتين في الأطراف والبطن (بالرصاص الحي) وجرى نقلها للمستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون شمال غرب جنين، واعتقلت الشاب عبد العزيز خمايسة شقيق المطارد اسلام خمايسة، والشاب عبادة ابو عبيد شقيق المطارد حمادة ابو عبيد خلال مداهمة منازل ذويهم في بلدة اليامون.

كما اقتحمت بلدة برقين بجنين واعتقلت الشقيقين محمد وبهاء قاسم شلاميش بعد دهم وتفتيش منزليهما، فيما استهدف شبان قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع أثناء اقتحامها بلدة برقين.

وفي نابلس، اقتحم الاحتلال قرية برقة شمال غرب نابلس من عدة مداخل، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأصيبت شابة (31 عاما) بالرصاص الحي بالكتف أثناء تواجدها في منزلها، إثر اطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي خلال اقتحماها للقرية، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي نفس السياق، اُقتحمت بلدة قبلان جنوب شرق نابلس وقرية تل جنوب غرب نابلس.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات كفر الديك، وبروقين غرب المدينة، وقراوة بني حسان شمال غربها، واستولت على كاميرات مراقبة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين واطلقت القنابل المضيئة والصوتية، وداهمت عدة منازل ومحال تجارية واقعة على الشارع الرئيسي وفتشتها واستولت على تسجيلات الكاميرات.

وفي رام الله، نُفذت حملة اعتقالات خلال اقتحام بلدة دير ابزيع غرب المدينة. حيث تم اعتقال لميس منصور، وهي زوجة الشهيد مجاهد بركات منصور، وابن عمه فراس عبد الحميد منصور (38 عاما)، والشاب بهاء نضال جبارين، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها.

واعتقلت الطفل أشرف زكي المقدادي (16 عاما) من مخيم الأمعري، جنوبي المدينة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الشواورة شرق المدينة، واعتقلت الشاب طاهر علان بعد اقتحام منزله في منطقة الجداول.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نعمان الرجبي وزياد بنات في المنطقة الجنوبية.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال حي رأس خميس شمال شرق القدس.