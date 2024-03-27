استشهاد 7 مسعفين في غارة إسرائيلية على بلدة الهبارية جنوبي لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- استشهد 7 لبنانيين في غارة إسرائيلية على بلدة الهبارية في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات من إعلان حزب الله عن استشهاد 3 من عناصره في غارات طالت شمال شرق لبنان.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية التابع للجماعة الإسلامية في بلدة الهبارية، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل في أثناء وجود المسعفين بداخله.

من جهته، قال مسؤول في مركز الطوارىء: إن أكثر من عشرة مسعفين كانوا في المركز الإسعافي لحظة استهدافه، مشيراً إلى أنّه تم انتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وأفاد بأن الفرق الإسعافية انتشلت 7 شهداء من تحت أنقاض المبنى الإغاثي المدمّر، كما يوجد جرحى.

ونعت إدارة جمعية الإسعاف اللبنانية، المشرفة على جهاز الطوارئ والإغاثة، 7 من المتطوعين داخل المركز المستهدف في بلدة الهبارية.

وأكدت الجمعية، في بيان، أن هذا الاستهداف يمثل "جريمة نكراء بكل المعايير، وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، ونحمّل الجهة المنفذة كامل المسؤولية".

ودعت السلطات اللبنانية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة إسرائيل".

كما أدان حزب الله، في بيان، "العدوان الآثم والجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية الطبية الإسلامية".

وشدد على أن "هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب".

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أغارت طائرات حربية الليلة الماضية على مبنى عسكري في منطقة الهباربة جنوب لبنان حيث تم القضاء داخل المبنى على ناشط مركزي ينتمي إلى تنظيم الجماعة الإسلامية".

وزعم أن الناشط (لم يحدد هويته) "كان أيضا ضالعا في الماضي، في تنفيذ اعتداءات بمسارات مختلفة نحو الأراضي الإسرائيلية" على حد قوله.

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن "عدداً من النشطاء الذين تواجدوا في المبنى قتلوا أيضا"، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ عقود، تحتل إسرائيل أراضي لبنانية في الجنوب.

و"تضامنا مع قطاع غزة"، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا، أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل، معظمهم في لبنان.