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مقتل اسرائيلي بقصف صاروخي من لبنان قرب كريات شمونة

3/27/2024 5:12:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قتل شخص يبلغ من العمر 25 عامًا وأصيب آخر بجروح بقصف صاروخي كثيف من لبنان باتجاه المناطق الشمالية لدولة الاحتلال.

ووفقًا لموقع "واينت" العبري فقد تم تحديد وفاة الشخص بعد إصابة مصنع بصورة مباشرة في كريات شمونة.

وقال مسعفان طبيان، "فور انطلاق أجهزة الإنذار سمعنا أصوات سقوط متفجرة. خرجنا لإجراء عمليات المسح وفي أحد المباني الصناعية رأينا دخانًا كثيفًا يتصاعد. بدأنا على الفور عمليات المسح".

وتابعا، "وصلت قوات كبيرة من الجيش
الإسرائيلي والشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث وبعد عمليات إنقاذ معقدة، تم إنقاذ عامل يبلغ من العمر 25 عامًا من فقدان الوعي، بدون نبض وبدون تنفس، مع أضرار جسيمة متعددة الأنظمة واضطررنا إلى أعلنوا وفاته على الفو".

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