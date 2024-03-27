مقتل اسرائيلي بقصف صاروخي من لبنان قرب كريات شمونة

(MENAFN
- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قتل شخص يبلغ من العمر 25 عامًا وأصيب آخر بجروح بقصف صاروخي كثيف من لبنان باتجاه المناطق الشمالية لدولة الاحتلال.
ووفقًا لموقع "واينت" العبري فقد تم تحديد وفاة الشخص بعد إصابة مصنع بصورة مباشرة في كريات شمونة.
وقال مسعفان طبيان، "فور انطلاق أجهزة الإنذار سمعنا أصوات سقوط متفجرة. خرجنا لإجراء عمليات المسح وفي أحد المباني الصناعية رأينا دخانًا كثيفًا يتصاعد. بدأنا على الفور عمليات المسح".
وتابعا، "وصلت قوات كبيرة من الجيش
الإسرائيلي والشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث وبعد عمليات إنقاذ معقدة، تم إنقاذ عامل يبلغ من العمر 25 عامًا من فقدان الوعي، بدون نبض وبدون تنفس، مع أضرار جسيمة متعددة الأنظمة واضطررنا إلى أعلنوا وفاته على الفو".
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