التعمري يقود الأردن لانتصار كاسح بتصفيات كأس العالم وملاحقة السعودية

MENAFN - Amman Net) قسا الأردن وصيف بطل آسيا لكرة القدم على باكستان بنتيجة 7-صفر بفضل ثلاثية موسى التعمري في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027 اليوم الثلاثاء.

وبات الأردن في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 7 نقاط خلف السعودية المتصدرة برصيد 10 نقاط بعد تعادلها مع طاجيكستان 1-1 في وقت سابق اليوم.

وتحتل طاجيكستان المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما تتذيل باكستان الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وسجل الأردن هدفه الأول في الدقيقة 15 إثر تمريرة من إبراهيم سعادة من بعد منتصف الملعب إلى التعمري الذي انفرد وأودعها شباك باكستان.

وضغط الأردن لتعزيز تقدمه في المباراة التي أقيمت على ملعب عمان الدولي وكان له ما أراد بعد احتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 28 سددها يزن النعيمات ليعزز النتيجة.

وهذا هو الهدف 17 للنعيمات في 46 مباراة خاضها مع المنتخب الملقب باسم (النشامى).

وكاد التعمري أن يضيف الهدف الثالث لمنتخب الأردن في الدقيقة 37 لولا تقدم حارس مرمى باكستان عن مرماه لإبعاد الخطورة.

وأضاع الأردن فرصة خطيرة في بداية الشوط الثاني بعد تألق حارس باكستان قبل أن يجعل سعد الروشان النتيجة 3-صفر للأردن في الدقيقة 52.

وأضاف التعمري الهدف الرابع لمنتخب بلاده بضربة رأس في الدقيقة 62 إثر تمريرة عرضية بعد إبعاد دفاع باكستان الكرة من على خط المرمى قبلها بلحظات.

وجاء الهدف الخامس للأردن في الدقيقة 75 عبر علي علوان بعد مراوغة داخل منطقة الجزاء وتسديدة هزت الشباك.

وأضاف التعمري الهدف السادس لفريقه والثالث له في الدقيقة 79 ثم أضاف محمد أبو زريق الهدف السابع في الدقيقة 83 إثر ركلة حرة مباشرة.



سباعية سورية

وفازت سوريا بنفس النتيجة 7-صفر على ضيفتها ميانمار في المباراة التي جرت بينهما على ملعب محمد بن فهد بالدمام في السعودية ضمن المجموعة الثانية بالتصفيات.

وباتت سوريا في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين خلف اليابان متصدرة المجموعة التي تأجلت مباراتها المقررة أمام كوريا الشمالية صاحبة المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وقرر الاتحاد الآسيوي للعبة -الأسبوع الماضي- إلغاء المباراة بعد أن ذكرت وكالة كيودو الرسمية للأنباء أن كوريا الشمالية، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع اليابان، قررت عدم استضافة المباراة بسبب مخاوف من الأمراض المعدية في اليابان.

وتجمد رصيد ميانمار عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

سجل عمر خربين هدف التقدم لسوريا في الدقيقة 30 من ضربة رأس إثر ركلة حرة. وتم احتساب الهدف بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد بعد احتساب تسلل في البداية وسط احتجاج مدرب ميانمار.

وطرد حكم اللقاء اللاعب هين فيو وين لاعب ميانمار في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول بعد حصوله على الإنذار الثاني بسبب التحام عنيف ضد أحد لاعبي سوريا على حدود منطقة الجزاء.

وتواصل الضغط السوري لكن الشوط الأول انتهى بتقدم سوريا بهدف دون رد.

لكن الشوط الثاني جاء قويا للغاية من سوريا التي سجلت في الدقيقة 47 إثر تمريرة عرضية قابلها إبراهيم هيسار بضربة رأس في الشباك.

وأضاف مؤيد العجان الهدف الثالث في الدقيقة 51.

وعاد عمر خربين ليسجل الهدف الثاني له والرابع لسوريا في الدقيقة 54 قبل أن يكمل الثلاثية في الدقيقة 63 ليصبح بعيدا بفارق 10 أهداف عن أكثر لاعب سجل مع منتخب سوريا.

وسجل العجان الهدف الثاني له والسادس لسوريا في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك ثم أضاف علاء داني دالي الهدف السابع في الدقيقة 80.