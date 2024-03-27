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عربدة إسرائيل...إستهداف الأمم المتحدة...نموذجا...المطلوب للجمها

3/27/2024 5:11:05 AM
(MENAFN- Amman Net) لم يعتد الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي منذ صناعته عام 1948 على تعرضه للنقد والتقريع من المجتمع الدولي ومن مؤسسات الأمم المتحدة او امينها العام ومرد ذلك إلى الإنحياز الأمريكي ومحوره الذي مكنه و يمكنه الإفلات من المساءلة والعقاب سواء عبر إستخدام الفيتو في مجلس الأمن او عبر ممارسة الهيمنة والنفوذ على الدول الأعضاء بحكم قوتها العسكرية والسياسية والإقتصادية.
لم يبقى في العالم دولة تبرر للكيان الإرهابي الإسرائيلي جرائمه تحت ذريعة
حق الدفاع عن النفس خلافا للمادة 51
من ميثاق الأمم المتحدة من جرائم حرب
وضد الإنسانية
وتطهير عرقي وإبادة جماعية وفرض عقوبات جماعية ارتكبت وترتكب بحق الشعب الفلسطيني الاعزل من السلاح
في قطاع غزة وفي عموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة العضو المراقب بالجمعية العامة للأمم المتحدة سوى الولايات المتحدة الأمريكية وقلة ممن يدور بفلكها في إنتهاك صارخ لمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها واهدافها ولمسؤولياتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن.
هذآ الإنحياز والتمكين والدعم الأمريكي اللامحدود
لقاعدته العدوانية التوسعية الإسرائيلية مكنها من إدامة إحتلالها الإستعماري لفلسطين في
تحد صارخ للمجتمع الدولي ورفضها بعنجهية
الإلتزام
بتعهداتها المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة وبالشرعة الدولية بترسيخ الأمن والسلم الدوليين وبعدم الاعتداء على اراض دولة أخرى وبتنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن عملا
بالمادة 21 من ميثاقها .
إسرائيل الكيان المارق:
بناءا على ما تقدم فلا يمكن تصنيف " إسرائيل " إلا ككيان مارق يتطلب من المجتمع الدولي العمل على لجمه من خلال إتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير العقابية على الاصعدة السياسية والدبلوماسية والإقتصادية والثقافية والإعلامية وغيرها من المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة ترسيخا للسلم والأمن الإقليمي والدولي فقد اثبتت الأحداث الأخيرة منذ بداية حرب التطهير العرقي وحرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني على مدار السنوات الماضية بالضفة الغربية وعلى قطاع غزة بوحشية لم يسجل التاريخ قديمه وحديثه مثيلا لها على مدار الست شهور الماضية دون توقف ان إستمرار الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة المعترف بها دوليا بموجب القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة متذ عام 1947 وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 نتيجة لحرب تطهير عرقي وإبادة مارستها العصابات الإرهابية الصهيونية اليهودية بمشاركة ودعم وتمكين من قوات المستعمر البريطاني
وتصعيد كثافة جرائمه سواء عبر عصابات المستوطنين الإرهابيين او عبر قواته العسكرية المدججة بأحدث انواع السلاح واشدها فتكا بما فيها المحرمة دوليا شكلت و تشكل العائق والعقبة الكأداء أمام ترسيخ الأمن والسلم الإقليمي بل والدولي .
غوتيريش على معبر رفح :
لقد أشار وبشكل واضح امين عام الأمم المتحدة السيد غوتيريش بكلمته التي تمثل الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي التي طالبت بقراراتها وقف العدوان ورفض التهجير وإدخال المساعدات الإنسانية والاساسية من على بوابة رفح بالجانب المصري
"
بعد منع سلطات الإحتلال الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي دخوله غزة في إنتهاك وتحد صارخ لميثاق الأمم المتحدة "إلى الأوضاع الكارثية والمأساوية المحيقة باهل قطاع غزة الناجمة عن إستمرار الحرب العدوانية الوحشية ونتيجة للحصار الشامل المفروض إسرائيليا على قطاع غزة من تجويع وتعطيش وحرمان من تلقي العلاج وقطع الكهرباء وتقييد دخول المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومياه وتأكيده على دور الاونروا ومطالبته بوقف فوري إنساني للعدوان حتى بادرت الماكينة الإستعمارية الإسرائيلية بشن حملة تشويه وتحريض ضد الأمم المتحدة وامينها متهمة إياه
بمعاداة السامية واليهود وبدعم الإرهاب وبالتالي للأمم المتحدة .
هذا الإستهداف نابع من قوله بما يمثله كلمة حق فضحت وعرت حقيقة الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري المصطنع الإجرامية واللإنسانية
.
المطلوب ردا على التشويه
:
يخطئ امين عام الأمم المتحدة كما تخطئ غالبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إذا صمتت عن هذه الحملة الإسرائيلية
لتشويه والتشكيك الممنهجة التي تستهدف الأمم المتحدة بمؤسساتها وامانتها العامة ولم
تبدأ بعد خطاب غوتيريش على معبر رفح وإنما سابقا لذلك فهي قائمة
ومستمرة منذ فترة طويلة تشتد كلما صدر تصريح او قرار عن الأمانة العامة للأمم المتحدة او مجلس حقوق الإنسان او الجمعية العامة مما يستدعي من السيد غوتيريش ليس إنتصارا لذاته وإنما إنتصارا للعدالة ولهيبة الأمم المتحدة وإعادة للثقة بدورها من أجل الأمن والسلم وتحقيق حق تقرير المصير للشعوب عامة وللشعب الفلسطيني خاصة الذي يعاني ويتعرض لأعتى اشكال الجرائم والمجازر والحرمان من الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس منذ ثمان عقود تقريبا المبادرة لاتخاذ إجراءات عملية ضاغطة
وعقابية على الكيان الإستعماري الإسرائيلي ومنها :
أولا : الدعوة لعقد إجتماع طارئ لمجلس الأمن لفرض عقوبات على "إسرائيل "
كدولة وقيادة
.
ثانيا : دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجتماع طارئ بهدف إستصدار قرار بتجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة لعدم :
. إحترامها وإمتثالها لميثاق الأمم المتحدة
.
. إنتفاء شرط قبولها عضوا بالامم المتحدة بتنفيذها قراري الجمعية العامة للأمم مرحبا رقم 181 و 194 .
. عدم تنفيذها اي قرار من قرارات مجلس الأمن الخاصة بالقضية الفلسطينية إلتزاما بالمادة 25 من الميثاق
.
. مثولها أمام محكمة العدل الدولية بجرائم حرب إبادة ولعدم إمتثالها بتنفيذ قرار المحكمة القاضي بإتخاذ تدابير للمضي ومنع إرتكاب جرائم حرب الإبادة المنصوص عليها بالمادتين الثانية والثالثة من إتفاقية منع جرائم الإبادة والمعاقب عليها دوليا .
. توجيه إنذار للكيان الإستعماري الإسرائيلي بالشروع بإنهاء إحتلاله الإستعماري للأراضي
الفلسطينية المحتلة خلال فترة محددة تحت طائلة العزل وفرض حصار شامل .
الشعب الفلسطيني سئم من ديباجة المناشدة والشجب والإستنكار والقلق دون أن تترافق مع خطوات عملية ضاغطة لوقف العدوان ورفع الحصار ومنع التهجير وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 وبذلك يتم تحقيق الأمن والسلم الدوليين .
الشعب الفلسطيني ماض بنضاله بكافة الوسائل المكفولة دوليا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حتى نيل الحرية والإستقلال ودحر المستعمر الإرهابي الإسرائيلي بإذن الله تعالى.....

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