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2555طنا من الخضار والفواكة والورقيات وردت للسوق المركزي الأربعاء

3/27/2024 5:11:05 AM
(MENAFN- Amman Net) بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2555طنا، منها 2055طن خضار، و317طن فواكه، و 182طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40-70 قرشا، والبصل الناشف بين 25-35، والبطاطا بين 40-50، والبندورة بين 8-20، والجزر بين 30-40، والخيار بين 40- 70، والزهرة بين 15-25، والليمون بين 25-50، والموز البلدي بين 60-80قرشا.

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