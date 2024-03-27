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بوتين يهنىء الحرس الوطني الروسي في عيدهم

3/27/2024 5:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شجاعة الحرس الوطني، مؤكداً أنهم يقدمون خدمة للوطن في مكافحة الإرهاب، وحماية أمن الدولة والمواقع الاستراتيجية في البلاد.


وأعرب بوتين عن شكره الخاص لرجال الحرس الوطني في عيدهم، الذي يحتفل به في روسيا يوم 27 مارس، مشيداً بتفانيهم في خدمة الوطن، وحماية أمن الدولة والمواقع الاستراتيجية في البلاد.


وقال بوتين إن "موظفي الحرس الروسي، الذين يخدمون في مناطق جديدة وبالقرب من مناطق القتال، يقاتلون بلا خوف، وينفذون عمليات جريئة، ويدمرون المخربين، ويساعدون في ضمان حماية حدود الدولة"، مؤكداً أن "روسيا ستتذكر الأبطال دائماً الذين ضحوا من أجلها".


وأضاف: "أود بشكل خاص أن أشير إلى رفاقنا الذين يخدمون في دونباس وفي المناطق الواقعة على مقربة من منطقة القتال.. أعلم أنكم تقاتلون بلا خوف، وتخاطرون بأنفسكم، وتحمون حياة المدنيين، وتنفذون عمليات جريئة".


وذكر بوتين أن "القضاء على الإرهابيين والمجموعات التخريبية المعادية، تساعد في ضمان حماية حدود الدولة، والتشغيل الموثوق لاتصالات الجيش وأمن الجزء الخلفي من وحداتنا.. سنتذكر دائماً الأبطال الذين ماتوا في النضال الصالح من أجل روسيا ومن أجل مستقبل شعبنا".
روسيا اليوم


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