صندوق الأمم المتحدة للسكان: الأردن يمر بتحول ديموغرافي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إنّ هناك حاجة إلى إجراء مسح متخصص حول الشيخوخة في الأردن يساعد على بناء أدلة أكثر تعمقا وشمولا حول كبار السن.



وأشار الصندوق في تقرير حديث له بعنوان "حقوق ورفاهية كبار السن في الأردن" إلى أنّ الأردن يمر بتحول ديموغرافي، حيث يتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما بين عامي 2020 و2050 من حوالي 620 ألفا (6 % من إجمالي السكان) إلى 2.15 مليون (16.6 %)، أي إلى نحو ثلاثة أضعاف عددهم الحالي.



وخلال الفترة نفسها، سينخفض عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة بنسبة 4.6 نقطة مئوية، مع الإشارة إلى أن 4.2 % من الإناث و4.1 % من اللاجئين الذكور تزيد أعمارهم على 60 عاما.



وذكر التقرير إن 49.3 % من السكان الأردنيين الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً يعانون من إعاقة مقارنة بـ11.2 % من عموم السكان.



ومن بين اللاجئين السوريين، كانت النساء الأكبر سناً أكثر عرضة للإصابة بصعوبات وظيفية (28 %) مقارنة بنظرائهن الرجال (16 %).



وأكد التقرير أنه ولضمان أن يتمكن كل شخص من أن يعيش حياة مستقلة وكريمة في أي عمر، وأن تستفيد مجتمعاته من العائد الديموغرافي، يجب أن تعالج السياسات والأنظمة الوطنية في جميع القطاعات رفاهية الأفراد وحقوقهم طوال حياتهم.



وأشار إلى أنّ كبار السن، ومعظمهم من الرجال، يواصلون العمل بعد سن التقاعد، حيث إن 20.5 % من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عامًا و5.8 % من الرجال الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا يعملون.



وعن مدى قدرة النظم والسياسات الوطنية على معالجة احتياجات كبار السن وحقوقهم، قال التقرير إن ما يقرب من 60 % منهم يشعرون أنهم يسيطرون على حياتهم، مقابل 2.8 % لديهم سيطرة محدودة على قراراتهم المتعلقة بالشؤون المالية والصحة والحياة الأسرية والجوانب الأخرى من حياتهم، فيما يشعر 1.4 % أنهم لا يملكون أي سيطرة.



أمّا بعد جائحة كورونا، فكان هناك 12 % من الأردنيين واللاجئين الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا قد عبّروا عن عدم قدرتهم على التعامل مع حياتهم أو إدارتها.



وأشار إلى أنّ الإستراتيجية الوطنية للشيخوخة لا تتناول حق كبار السن من النساء والرجال في الاستقلال الذاتي والأهلية القانونية لاتخاذ القرارات في جميع جوانب حياتهم.



وفي موضوع الحق في الصحّة، أشار التقرير إلى أنّ الأمراض غير المعدية تمثّل أكثر من 90 % من السنوات التي يعيشها كبار السن.



وتعد الاضطرابات العضلية الهيكلية، والسكري، وأمراض الكلى، وأمراض تتعلق بالحواس من الأسباب الرئيسية للإعاقة لدى كبار السن من النساء والرجال على حد سواء، حيث إن 34.6 % من النساء الأكبر سناً مصابات بالسكري مقارنة بـ29.3 % من الرجال.



وأشار إلى أنه في عام 2016، بدأ الأردن بتوفير تغطية تأمين صحي شاملة للمواطنين المسنين الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا، وتم توسيع التغطية لتشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عامًا في عام 2018. ومع ذلك، لا يتوفر العدد الدقيق لكبار السن من النساء والرجال المشمولين بأي نوع من التأمين.



وأشار التقرير إلى وجود فجوات بين الجنسين والعمر في جميع مستويات التعليم، حيث يتمتع كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا بتحصيل تعليمي أقل من الفئة الأصغر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عامًا، وأكثر من نصف النساء الأكبر سناً اللواتي تزيد أعمارهن على 65 عامًا أميّات، مقارنة بـ20 % من نظرائهن الرجال.

