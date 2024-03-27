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إرتفاع 30 قرشاً على غرام الذهب في الأردن

3/27/2024 5:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 30 قرشا للغرام .

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا الى 44 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 42.2 دينارا للشراء منهم .

فيما بلغ عيار الذهب 18 عند 39.3 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 35.8 دينارا للشراء منهم .

وتشهد أسعار الذهب في الأردن ارتفاعاً بشكل غير مسبوق، وبررت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات هذا الارتفاع بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة ثابتة للمرة الخامسة، وذلك لمحاربة التضخم الذي وصل لارتفاعٍ قياسي، مما انعكس ارتفاعًا على سعر الأونصة عالميًا وبالتالي ارتفاعًا في أسعاره محليًا.




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