إرتفاع 30 قرشاً على غرام الذهب في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 30 قرشا للغرام .
ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا الى 44 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 42.2 دينارا للشراء منهم .
فيما بلغ عيار الذهب 18 عند 39.3 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 35.8 دينارا للشراء منهم .
وتشهد أسعار الذهب في الأردن ارتفاعاً بشكل غير مسبوق، وبررت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات هذا الارتفاع بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة ثابتة للمرة الخامسة، وذلك لمحاربة التضخم الذي وصل لارتفاعٍ قياسي، مما انعكس ارتفاعًا على سعر الأونصة عالميًا وبالتالي ارتفاعًا في أسعاره محليًا.
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