فيديوهات لقطارات بعلم مصر في الولايات المتحدة.. فما تفسيرها؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حديثا يظهر من خلاله سير إحدى عربات سكك حديد مصر على قضبان السكك الحديدية في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية.

الفيديو طرح تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت مصر تقوم بتوريد قطارات إلى أميركا.

فإن وزارة النقل المصرية تعاقدت في وقت سابق مع شركة "وابتك" الأميركية (جنرال إلكتريك سابقا) لتوريد صفقة جرارات أميركية إلى مصر على فترات متباعدة، وتم وصول أول قطار في شهر كانون الثاني من العام الماضي 2023، ثم تم استقبال نحو 39 جرارا آخر على مرحلتين، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار جديد لصالح هيئة سكك حديد مصر، ليكون بذلك عدد الجرارات الأميركية التي وصلت إلى مصر 40 جرارا من إجمالي الصفقة.

وأوضح أن عملية توريد الجرارات الأميركية إلى مصر تأتي ضمن العقد المبرم مع شركة "وابتك" بتكلفة إجمالية قدرها 247.3 مليون يورو، شاملة الضمان والصيانة وقطع الغيار للجرارات لمدة 11 سنة وبدعم وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور إحدى عربات سكك حديد مصر في فيرجينيا، فإن هذا الجرار يقع ضمن صفقة جرارات القطارات لأمريكية التي سيتم توريدها إلى مصر خلال الفترة الراهنة، حيث من المقرر أن تتسلم مصر صفقة جديدة لاستكمال باقي الـ100 جرار المتفق عليها.

وتعمل شركة "وابتك" على تصنيع الجرارات التي يتم توريدها إلى مصر، ثم تقوم بتشغيلها تجريبيا على أحد قضبان السكك الحديدية هناك قبل توريدها مباشرة إلى مصر، لضمان جودة تصنيع الجرار وجاهزيته للعمل على الفور، حسبما ذكرت مصادر مطلعة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

روسيا اليوم