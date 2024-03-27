بن غفير ينتقد بايدن وسياسته مع إسرائيل

بن غفير ينتقد بايدن وسياسته مع إسرائيل
التاريخ
3/27/2024 5:10:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن بايدن يفضل نهج النائب في الكونغرس الأميركي من أصل فلسطيني رشيدة طليب ورئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار على نهج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبن غفير.
وأضاف بن غفير لـ"نيويورك تايمز" ان بايدن كان مخطئا للغاية من خلال سعيه للضغط على إسرائيل.
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