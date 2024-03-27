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بن غفير ينتقد بايدن وسياسته مع إسرائيل

3/27/2024 5:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن بايدن يفضل نهج النائب في الكونغرس الأميركي من أصل فلسطيني رشيدة طليب ورئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار على نهج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبن غفير.


وأضاف بن غفير لـ"نيويورك تايمز" ان بايدن كان مخطئا للغاية من خلال سعيه للضغط على إسرائيل.


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