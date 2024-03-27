صحيفة: ارتفاع إنتاج الغاز الروسي بـ 10% في أول شهرين من 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة كوميرسانت، اليوم الأربعاء، على إحصاءات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج الغاز الطبيعي الروسي ارتفع بنسبة 10% في أول شهرين من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 131.5 مليار متر مكعب.



وقالت الصحيفة إن إنتاج الغاز الطبيعي فقط في فبراير زاد بنسبة 13.8% إلى 64.5 مليار متر مكعب مقارنة بالشهر ذاته في 2023 وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى جهود شركة غازبروم العملاقة في رفع إنتاجها بنحو 20 % إلى 44 مليار متر مكعب.



ولم ترد وزارة الطاقة الروسية بشكل فوري على طلب للتعليق.



وكانت روسيا قد وضعت قيودا أو أرجأت إعلان بعض الإحصاءات الرئيسية بعد أن أرسلت موسكو قواتها للحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.