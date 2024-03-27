Wednesday, 27 March 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإفتاء الأردنية توضح حكم إفطار يوم من رمضان دون عذر

3/27/2024 5:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال "ما حكم إفطار يوم من أيام شهر رمضان المبارك دون عذراً شرعياً ؟".


وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن "من المعلوم لدى جميع المسلمين أن إفطار يوم واحد من رمضان عامداً من غير عذر هو من كبائر الذنوب التي تستوجب التوبة الصادقة، والمسلم إذا قصر في المحافظة على أركان الإسلام، ومنها الصيام الواجب، فأي عمل إذن يرجو أن يلقى الله تعالى به يوم القيامة".


وأضاف " فالواجب على زوجك التوبة النصوح من ذلك الذنب العظيم، والمحافظة على صيام رمضان الآتي كاملا غير منقوص كما يجب عليه قضاء كل يوم أفطره سابقاً، عاجلاً على الفور، ولا يحل له تأخير القضاء؛ لأنه لم يكن معذوراً بتركه صيام تلك الأيام."


وتابعت" وقد نص فقهاؤنا أيضاً على أن من أخر قضاء أي يوم من رمضان حتى دخل رمضان التالي فعليه - إلى جانب قضاء ذلك اليوم - فدية إطعام مسكين واحد عن كل يوم، فإن زاد تأخيره حتى دخل رمضان الثالث فعليه كفارة أخرى أيضاً - إطعام مسكين واحد عن كل يوم."


وختمت " يجب على زوجك حساب الفدية التي تلزمه بالطريقة السابقة، فينظر عدد السنين التي أخر فيها القضاء، ويدفع عن كل يوم (600غرام) من الأرز، أو نصف دينار للفقراء والمساكين. "


MENAFN27032024000208011052ID1108026623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث