بطريقة بسيطة.. هكذا ربحت هذه الإمرأة 390 ألف دولار في أمريكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فازت باتريسيا هاريس، من ولاية ماساشوستس الأميركيّة، بجائزة يانصيب تبلغ قيمتها 390 ألف دولاراً أميركياً في شهر أيلول الماضي.

وقامت هاريس بشراء التذكرة الرابحة من متجر "كاونتري فارم" في هوليستون، الذّي سيحصل بدوره على مبلغ قدره خمسة آلاف دولار لبيعه هذه التذكرة.



وقال مسؤول عن إجراء سحب اليانصيب إن هاريس حصلت على جائزتها في 14 آذار في مقرّ الشركة بدورشيستر، وقرّرت استلامها كاملةً عوضاً عن تقسيطها بشكلٍ شهريّ.



وأشارت هاريس خلال زيارتها للمقرّ، إلى أنها حلمت بالفوز باليانصيب قبل ستّة أشهر من فوزها بشكلٍ فعلي. وأعلنت في السياق نفسه، عن عزمها استثمار هذه الجائزة بالإضافة إلى استخدام جزءٍ منها لشراء أغراض مميّزة وإسعاد عائلتها.

لبنان 24