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بايدن يطلب مشورة أوباما

3/27/2024 5:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قلق من خسارة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، لذلك اتصل بالرئيس الأسبق باراك أوباما للحصول على المشورة.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه مع اقتراب الانتخابات، يجري بايدن مكالمات منتظمة مع أوباما لمتابعة السباق الرئاسي أو للحديث عن العائلة. لكن أوباما يجري اتصالات خاصة به مع جيفري زينتس، كبير موظفي البيت الأبيض، وكبار مساعديه في حملة بايدن لوضع استراتيجية ونقل النصائح.
ورأت أن هذا المستوى من المشاركة يوضح دعم أوباما لبايدن، ويؤكد ما وصفه أحد كبار مساعديه بأن "قلق أوباما البالغ" من أن بايدن قد يخسر أمام الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال المساعد، الذي لم يكن مخولا بالتحدث علنا، إن أوباما كان "قلقا دائما" بشأن خسارة بايدن، وأنه مستعد "للتغلب على ذلك" جنبا إلى جنب مع نائبه السابق في انتخابات يمكن أن تنخفض إلى هوامش ضئيلة في عدد قليل من الولايات.
وأوضحت الصحيفة أنها ربما للمرة الأولى، يكون الاثنان على نفس الصفحة بشأن مستقبل بايدن، ومن المقرر أن يظهرا إلى جانب الرئيس الأسبق بيل كلينتون، في حفل جمع تبرعات كبير لحملة بايدن في قاعة راديو سيتي للموسيقى في نيويورك يوم الخميس.

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