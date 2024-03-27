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مصر.. مصادر تكشف تفاصيل هامة عن مكان أداء السيسي لليمين الدستورية

3/27/2024 5:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشفت مصادر تفاصيل هامة عن حلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية في الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر لـRT إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم بحلف اليمين الدستورية في قاعة مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا سيمثل افتتاح القاعة.
معلومات عن مبنى البرلمان المصري الجديد:
يعد أيقونة العمران الحديث في مصر
فاز بجائزة مجلة ENR الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية


يقام على مساحة 26 فدان بما يعادل 109 ألف متر مسطح


يتكون من بدروم وأرضى وثمانية أدوار متكررة بارتفاع 65 مترا


يحتوي على قاعة رئيسية تسع 1000 عضو


يحتوي على مكاتب تتسع لـ 3200 موظف


يتضمن عدد 2 قبة الأولى وسطية معدنية بقطر 50م والثانية قبة علوية خرسانية بقطر 57م

يحيط به 6 أبواب منها عدد 2 باب رئيسي و4 أبواب فرعية


يضم محطة إطفاء ومبنى خدمات كهروميكانيكية

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