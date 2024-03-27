مصر.. مصادر تكشف تفاصيل هامة عن مكان أداء السيسي لليمين الدستورية

وقالت المصادر لـRT إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم بحلف اليمين الدستورية في قاعة مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا سيمثل افتتاح القاعة. معلومات عن مبنى البرلمان المصري الجديد: يعد أيقونة العمران الحديث في مصر فاز بجائزة مجلة ENR الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية

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