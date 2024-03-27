إرتفاع على بعض أصناف الخضار في السوق المركزي الأربعاء

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفعت أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي اليوم الأربعاء.



ووفقاً للنشرة اليومية - الاسترشادية - الصادرة عن سوق الخضار المركزي، وصل سعر كيلو البندورة اليوم إلى 20 قرشاً للكيلو بعد أن كان يوم أمس 15 قرشاً للكيلو.



بينما وصل سعر الكوسا اليوم إلى 60 قرشاً للكيلو بينما بلغ يوم أمس 50 قرشاً للكيلو.



ووصل سعر الباذنجان الأسود العجمي إلى 70 قرشاً للكيلو بعد أن بلغ يوم أمس 40 قرشاً للكيلو.



وصول سعر البصل الناشف اليوم إلى 35 قرشاً للكيلو بعد أن بلغ يوم أمس 30 قرشاً للكيلو.











