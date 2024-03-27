إرتفاع على بعض أصناف الخضار في السوق المركزي الأربعاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
ارتفعت أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي اليوم الأربعاء.
ووفقاً للنشرة اليومية - الاسترشادية - الصادرة عن سوق الخضار المركزي، وصل سعر كيلو البندورة اليوم إلى 20 قرشاً للكيلو بعد أن كان يوم أمس 15 قرشاً للكيلو.
بينما وصل سعر الكوسا اليوم إلى 60 قرشاً للكيلو بينما بلغ يوم أمس 50 قرشاً للكيلو.
ووصل سعر الباذنجان الأسود العجمي إلى 70 قرشاً للكيلو بعد أن بلغ يوم أمس 40 قرشاً للكيلو.
وصول سعر البصل الناشف اليوم إلى 35 قرشاً للكيلو بعد أن بلغ يوم أمس 30 قرشاً للكيلو.
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