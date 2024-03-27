اختراق ضخم يهز سوق العملات الرقمية.. أكبر عملية قرصنة هذا العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهد سوق العملات المشفرة واحدة من أكبر عمليات القرصنة هذا العام إن لم تكن الأكبر بعد أن قام أحد القراصنة بسرقة 63 مليون دولار من لعبة تعتمد على تقنية (بلوكشين - blockchain).



وأكدت لعبة (منشابلز - Munchables) الحادثة في منشور على موقع "X"، يوم الأربعاء، وقالت إنها ستحاول وقف المعاملات.



فيما أشارت الشركة المتخصصة في البلوكشين (بيكشيلد - PeckShield) إلى أن المتسلل سرق 17400 رمز من عملة الإثيريوم تبلغ قيمتها حوالي 63 مليون دولار بالأسعار الحالية.



يحاول اللاعبون في "منشابلز" الحصول على مكافآت من خلال الاعتناء بالمخلوقات الرقمية جاحظة العينين أو زراعتها.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المشروع إن قيمة العملات المشفرة الموجودة في البروتوكول تجاوزت 80 مليون دولار.



وأثار الحادث الأمني موجة من التكهنات التي لا أساس لها بأن اللوم يقع على مطور متمرد أو حتى قراصنة كوريين شماليين.