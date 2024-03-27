وجبة عشاء عمرها 3 آلاف عام في بريطانيا -صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف علماء في موقع أثري عمره نحو 3 آلاف عام بمقاطعة كامبريدجشاير، ببريطانيا، عن بقايا عشاء قديم يعود إلى أحد منازل الموقع.



وتمكن الفريق الأثري بفضل حالة الموقع ومحتوياته الفريدة التي تم الحفاظ عليها بشكل جيد، من استخلاص معلومات جديدة شاملة حول مجتمعات العصر البرونزي، وهي اكتشافات قد تغير الفهم الحالي لما كانت عليه الحياة اليومية في بريطانيا خلال القرن التاسع قبل الميلاد. وشملت المحتويات العديد من العناصر الخشبية والنسيجية التي نادراً ما تبقى في السجل الأثري.



وستُعرَض بعض العناصر التي عثر عليها الباحثون في معرض بعنوان ((Introducing Must Farm, a Bronze Age Settlement)) في ((متحف ومعرض فنون بيتربورو)). وكشفت بعض البقايا عمّا تناوله سكان هذا المجتمع، إذ احتوى وعاء فخاري وجبة عشاء كانت عبارة عن عصيدة حبوب القمح الممزوجة بالدهون الحيوانية.



وأظهرت التحليلات آثار عسل ولحم غزلان، ما يشير إلى أن الأشخاص الذين استخدموا الأطباق ربما تناولوا أيضاً لحم الغزال بالعسل، كما أظهرت البقايا الأثرية أن المجتمع احتفظ بكلاب تغذّت على بقايا وجبات أصحابها.









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