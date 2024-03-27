نتنياهو يلتقي اليوم بعائلات الجنود الأسرى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيلتقي اليوم الأربعاء بعائلات الجنود الأسرى في غزة للمرة الأولى منذ بداية الحرب.



وتقدر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.



وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل -بوساطة قطرية مصرية أميركية- لمدة أسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول 2023 تم خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة.

