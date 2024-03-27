نتنياهو يلتقي اليوم بعائلات الجنود الأسرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيلتقي اليوم الأربعاء بعائلات الجنود الأسرى في غزة للمرة الأولى منذ بداية الحرب.
وتقدر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل -بوساطة قطرية مصرية أميركية- لمدة أسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول 2023 تم خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة.
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