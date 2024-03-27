دي إتش جي للعقارات تسهم في الارتقاء بمشهد العقارات في دبي وسط النمو الاستثنائي الذي يشهده القطاع

(MENAFN
- Atteline) سوق الإنشاءات الإماراتي تبلغ قيمته 94 مليار دولار أمريكي في عام 2023 مع توقعات بتحقيق نمو سنوي بمعدل 3% حتى عام 2028
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 27 مارس 2024: كشفت دي إتش جي للعقارات، مجموعة التطوير العقارية السويسرية المرموقة التي تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات على مدى العقود الثلاثة الماضية، أن قيمة سوق الإنشاءات في دولة الإمارات بلغت 94 مليار دولار أمريكي في 2023، مع توقعات بتحقيق نمو سنوي بمعدل يبلغ 3% حتى عام 2028. وتعود هذه النتائج الإيجابية إلى الزيادة في الاستثمارات في البنية التحتية في قطاعي النقل والطاقة المتجددة.
وتشير التوقعات إلى استمرار النمو خلال السنة التقويمية الحالية، مدعوماً بإطلاق مشاريع البنية التحتية عالية الجودة والاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص. ومع استحواذ البناء السكني على الحصة الأكبر من سوق الإنشاءات الإماراتي العام الماضي، من المتوقع أن يساهم مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز في الآفاق الاقتصادية الواعدة للمنطقة، ويتألف المشروع الذي أطلقته دي إتش جي للعقارات مؤخراً من 430 وحدة سكنية ويقع في قرية جميرا الدائرية، ويتميز بتصميمه المعماري عالمي المستوى.
وحقق قطاع العقارات في دبي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% في يناير، وواصل أداءه الإيجابي ليسجل نمواً ملحوظاً في فبراير 2024 مع زيادة بنسبة 0.83% في أسعار العقارات بالمقارنة مع الشهر الماضي. وفي الوقت نفسه ارتفعت أعداد الصفقات العقارية بنسبة 30.4% على أساس سنوي في فبراير 2024، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما يشير إلى النشاط القوي والإقبال المتزايد من المشترين والمستثمرين على حد سواء. ويؤكد هذا الزخم الكبير على مكانة دبي الراسخة كوجهة مفضلة للعقارات، ويعود الفضل في ذلك إلى بنيتها التحتية عالمية المستوى واقتصادها الحيوي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ميلوش آنتيتش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دي إتش جي القابضة ومؤسس شركة دي إتش جي العقارية: "يواصل سوق العقارات في دبي مسيرة النجاح باستقطاب مزيد من المستثمرين، مدفوعاً بالنمو الاستثنائي الذي نشهده في قطاع الإنشاءات بفضل ارتفاع الأسعار والأحجام الكبيرة في صفقات البيع ومشاريع التطوير العقاري المستمرة. وكان قطاع العقارات السكنية الدافع الأكبر وراء ذلك النمو، حيث شكلت صفقاته 92.1% من إجمالي المبيعات في فبراير، إذ بلغ عدد صفقات الشقق ومنازل التاونهاوس والفلل 10,966 صفقة من أصل 11,913 صفقة. ونتطلع إلى المساهمة في التقدم الذي تحرزه الإمارة من خلال مواصلة سجلنا الذي يمتد لـ 30 عاماً من النجاح والنمو المتواصل في أوروبا بهدف الارتقاء بمشهد العقارات في دولة الإمارات. ويمثل إطلاق مشروع هيلفيتيا أولى خطواتنا في هذه المساعي."
وتبذل دي إتش جي للعقارات قصارى جهودها لتعزيز تأثيرها على قطاع العقارات السكنية في دبي، من خلال تلبية متطلبات الجنسيات المختلفة في دولة الإمارات، وتطوير محفظتها دون الاستغناء عن لمستها الأوروبية المعهودة والتي تتجلى بوضوح في مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز. ويحتضن سجل العلامة، الذي يمتد على مدار ثلاثة عقود، مجموعة من الإنجازات العالمية التي تتضمن تسليم 300 مشروع وتشييد وتطوير 2.5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أكثر من 1,000 مشروع سكني ما يزال قيد التطوير.
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لمحة حول دي اتش جي:
تمتلك دي اتش جي للتطوير العقاري، شركة التطوير العقاري السويسرية، خبرة تزيد على 30 عاماً في السوق الأوروبية. الشركة أطلقت مشروعها الأول في دبي هذا العام تحت قيادة بلاجوي آنتيتش، مؤسس الشركة ومديرها. وتستعد الشركة لمواصلة سجلها الحافل بالنجاح من خلال توسعها إلى السوق الإمارات، حيث ستُثري السوق العقارية المزدهرة في الدولة ببصمتها المميزة والموثوقة.
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