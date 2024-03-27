افتتاح معرض «ترانيم الحروف من الأقصى إلى الأقصى» في مقر وكالة بيت مال القدس الشريف

(MENAFN
- Bmaq) الرباط 26 مارس 2024
افتتح اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2024، في مقر وكالة بيت مال القدس الشريف بالرباط، معرض فنون الخط والحروفية والزخرفة المغربية: "ترانيم الحروف من الأقصى إلى الأقصى" الذي تنظمه الوكالة بالتعاون مع جمعية ملتقى الرباط لإحياء الموروث الثقافي والفني، ليخصص ريعه وعائد بيع لوحاته لفائدة مشاريع الوكالة في القدس الشريف.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الدكتور محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف إن المعرض يأتي في إطار التضامن المبدئي والثابت للمغاربة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، رئيس لجنة القدس، مع الفلسطينيين، الذين تجمعهم بالمغاربة أواصر الدم والقربى والمصاهرة والتضحيات المشتركة، رغم ما يفصل بين البلدين من مسافات.
وأضاف أن 21 فنانا وفنانة من خيرة الخطاطين والحروفيين والزخرفيين، ممن سبق تشريفهم بالحظوة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يلتئمون ليعبروا بطريقتهم عن صلات أهل المغرب مع القدس في أوقات الرخاء، كما في أيام الشدة.
وتابع: إن معرض ترانيم الحروف من الأقصى إلى الأقصى، هو تجسيد لانخراط النخبة المغربية، في أكثر من مناسبة، لإشاعة قيم المملكة المغربية التي تقوم على ثقافة التسامح والسلام والعيش الواحد، على العهد التي قامت عليه عقيدة أهل المغرب، على مرّ العصور والأزمان!
وشهد المعرض، الذي يستمر طيلة شهر رمضان المبارك، حضور سميرة المليزي الكاتبة العامة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الثقافة ، وإدريس الإدريسي رئيس جمعية ملتقى الرباط لإحياء الموروث الثقافي والفني وأعضاء الجمعية وعدد من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية المعتمدة في المغرب، وتم فيه إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، وتكريم رواد الخط وفن الحروفية والزخرفة المغربية المشاركين في المعرض.
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